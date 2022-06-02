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Глава Ford предрёк начало ценовых войн после выхода электромобилей стоимостью менее $25 000

В условиях резкого роста цен на литиевые аккумуляторы и сырьё для их производства рассчитывать на возвращение тенденции к снижению стоимости электромобилей не приходится, но глава Ford Джим Фарли (Jim Farley) убеждён, что такое время настанет. В ближайшие годы на рынке смогут появиться электромобили стоимостью $25 000, и они развяжут настоящую ценовую войну среди автопроизводителей.

Источник изображения: Ford Motor

Источник изображения: Ford Motor

По словам генерального директора Ford Motor, «отрасль определённо движется в направлении большой ценовой войны». Пока, впрочем, предпосылок для её скорого начала нет. Продавая электромобили Mustang Mach-E по цене от $45 000, компания Ford вынуждена тратить только на тяговый аккумулятор не менее $18 000. В дальнейшем экономия, по мнению главы компании, будет достигнута не только за счёт снижения стоимости аккумуляторов, но и повышения технологичности всей платформы. Электромобили нового поколения будут проектироваться таким образом, чтобы снизить затраты времени и других ресурсов на их производство.

При этом Фарли не стал конкретизировать собственные планы по выпуску электромобилей стоимостью $25 000, но прочие представители отрасли уже выражали подобные намерения. По крайней мере, таковые имеются у руководства Volkswagen — второго по величине автопроизводителя в мире, который надеется обогнать Tesla по количеству продаваемых электромобилей. Сама Tesla тоже вынашивает идею выпуска компактного электромобиля за $25 000, просто приступить к реализации проекта ей сейчас мешает необходимость подготовить к постановке на конвейер прочие модели с более высокой начальной стоимостью.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, разработка и производство электроники,
Теги: ford, электромобиль, финансы, аналитика
ford, электромобиль, финансы, аналитика
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