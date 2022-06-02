Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года

Уже сейчас некоторые автопроизводители отказываются от выпуска машин исключительно с двигателями внутреннего сгорания, перехода на гибридные силовые установки или чистую электротягу. К 2030 году власти некоторых стран запретят продажу новых транспортных средств с ДВС, а потому даже производители спорткаров готовятся к новым требованиям заранее. Lamborghini, однако, рассчитывает сохранить выпуск гибридов и в следующем десятилетии.

Дело даже не в динамике, которую электромобили с их моментной характеристикой обеспечивают в избытке. Тяговые аккумуляторы значительно увеличивают массу электромобилей, а производители спорткаров привыкли бороться за каждый килограмм веса машины. Опять же, электромобиль с мощной силовой установкой и скромным по ёмкости аккумулятором окажется не совсем практичным выбором для состоятельных клиентов, которые являются основной целевой аудиторией производителей спорткаров. В этом смысле гибридная силовая установка кажется разумным компромиссом.

Марка Lamborghini, как заявил в интервью итальянскому изданию Il Corriere della Sera её глава Штефан Винкельманн (Stephan Winkelmann), рассчитывает оставить в своём ассортименте два гибридных спорткара даже после 2030 года, когда в Европе вступят в силу ограничения на продажу машин с ДВС. Речь идёт о спорткарах с силовыми установками, способными работать на синтетических видах топлива, которые не наносят окружающей среде такой же вред, как традиционное углеводородное. Проблема, по словам главы Lamborghini, заключается не только в ограниченном объёме производства таких видов топлива, но и в отсутствии законодательных исключений, позволяющих продажу таких машин после 2030 года. В этом смысле входящая в состав Volkswagen компания рассчитывает на послабления со стороны законодателей.

Гибридная силовая установка в составе спорткара позволяет сохранить впечатляющую динамику, а также ограничить массу транспортного средства без ущерба для его запаса хода. Подобной стратегии придерживаются многие конкуренты Lanborghini типа Ferrari, Aston Martin и McLaren, но все они к 2030 году намереваются перейти на чистую электротягу, представив свои первые модели электромобилей к середине текущего десятилетия. Сама Lamborghini собирается сделать гибридными силовые установки всех своих моделей к 2024 году, начав миграцию в следующем году. Первый электромобиль марки появится только к концу десятилетия. Представители McLaren ранее заявляли, что клиентам важен и рычащий звук выхлопа, который при отказе от ДВС придётся синтезировать через динамики. Другим важным направлением инновационной деятельности производителей спорткаров и их партнёров является разработка более лёгких и ёмких тяговых аккумуляторов.

Корпорация Toyota Motor хоть и не демонстрирует явных амбиций в сфере строительства спорткаров, проблему отказа от ДВС пытается решать по-своему. Публике уже был продемонстрирован прототип гоночного Toyota Yaris, чей ДВС был модифицирован с целью перевода на водородное топливо, которое не наносит вреда окружающей среде. Проблема в данном случае заключается не только в габаритах силовой установки, которая отняла половину пространства в салоне, но и в дороговизне самого водородного топлива. Обычно его стараются использовать для выработки электроэнергии в топливных ячейках, и пока подход Toyota кажется слишком экзотическим, чтобы найти широкое применение.