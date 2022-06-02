Старт предзаказов Warhammer 40,000: Darktide отметили кинематографическим трейлером с музыкой от Йеспера Кюда

Разработчики из шведской студии Fatshark на презентации Warhammer Skulls Showcase представили сюжетный трейлер своего кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide и сообщили о старте предзаказов.

Напомним, по сюжету игрокам предстоит отправиться в город-улей Терциум, встать на службу фанатичной Инквизиции, искоренить вражеские силы, любой ценой не дав мегаполису пасть жертвой Хаоса.

Обнародованный трейлер называется «Отверженные восстанут» и посвящён главным героям — изгоям и преступникам, вставшим на защиту Терциума. Музыку к ролику написал композитор Darktide Йеспер Кюд (Jesper Kyd).

Что касается предзаказов, то пока они стартовали только в Steam (покупки в Microsoft Store из-за введённых ограничений россиянам недоступны). В качестве бонуса идут украшение для оружия и рамка для портрета.

На выбор предлагается два издания: стандартное за 2749 рублей и Imperial за 4129 рублей. В состав последнего входит:

набор лоялиста — четыре костюма, восемь окрасок для оружия, головной убор и татуировка для огрина;

рамка для портрета «Ветеран Мортис» в честь павших защитников города-улья Терциума;

кадукадский рюкзак — предмет индивидуализации для персонажей-людей;

2500 единиц премиальной валюты (аквил) для покупки платных украшений во внутриигровом магазине.

Разработчики уверяют, что покупка в магазине — не единственный способ получить украшения. Некоторые будут выдаваться игрокам в качестве награды, например, за достижение ключевых точек в сюжете.

Релиз Warhammer 40,000: Darktide ожидается 13 сентября текущего года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. На церемонии открытия Summer Game Fest 2022 (9 июня в 21:00 МСК) обещают показать геймплей.