3DNews Новости Software Шутер Старт предзаказов Warhammer 40,000: Dark...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Старт предзаказов Warhammer 40,000: Darktide отметили кинематографическим трейлером с музыкой от Йеспера Кюда

Разработчики из шведской студии Fatshark на презентации Warhammer Skulls Showcase представили сюжетный трейлер своего кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide и сообщили о старте предзаказов.

Источник изображения: Fatshark

Источник изображений: Fatshark

Напомним, по сюжету игрокам предстоит отправиться в город-улей Терциум, встать на службу фанатичной Инквизиции, искоренить вражеские силы, любой ценой не дав мегаполису пасть жертвой Хаоса.

Обнародованный трейлер называется «Отверженные восстанут» и посвящён главным героям — изгоям и преступникам, вставшим на защиту Терциума. Музыку к ролику написал композитор Darktide Йеспер Кюд (Jesper Kyd).

Что касается предзаказов, то пока они стартовали только в Steam (покупки в Microsoft Store из-за введённых ограничений россиянам недоступны). В качестве бонуса идут украшение для оружия и рамка для портрета.

На выбор предлагается два издания: стандартное за 2749 рублей и Imperial за 4129 рублей. В состав последнего входит:

  • набор лоялиста — четыре костюма, восемь окрасок для оружия, головной убор и татуировка для огрина;
  • рамка для портрета «Ветеран Мортис» в честь павших защитников города-улья Терциума;
  • кадукадский рюкзак — предмет индивидуализации для персонажей-людей;
  • 2500 единиц премиальной валюты (аквил) для покупки платных украшений во внутриигровом магазине.

Разработчики уверяют, что покупка в магазине — не единственный способ получить украшения. Некоторые будут выдаваться игрокам в качестве награды, например, за достижение ключевых точек в сюжете.

Релиз Warhammer 40,000: Darktide ожидается 13 сентября текущего года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. На церемонии открытия Summer Game Fest 2022 (9 июня в 21:00 МСК) обещают показать геймплей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Следующий фестиваль игр по Warhammer пройдёт в начале июня — обещают анонсы по Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Darktide
Выяснились подробности о Warhammer 40,000: Darktide — псайкеры, глубокий сюжет и поддержка в будущем
Создатели кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide определились с датой выхода
Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом
Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером
VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox,
Теги: warhammer 40,000: darktide, fatshark, шутер
warhammer 40,000: darktide, fatshark, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 29
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SAP уволит сотрудников российского и белорусского подразделений
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat
Sony: по качеству снимков смартфоны обгонят зеркалки и беззеркалки в ближайшие три года
Телескоп «Хаббл» запечатлел пару взаимодействующих галактик
Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями 11 мин.
Присутствие Space Marine 2 на презентации по играм Warhammer ограничилось премьерой дневника разработки 15 мин.
Старт предзаказов Warhammer 40,000: Darktide отметили кинематографическим трейлером с музыкой от Йеспера Кюда 18 мин.
В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 пополнится ретрошутером Boltgun 22 мин.
VK купил долю в платформе подготовки к сдаче ЕГЭ «Умскул» за почти 1 млрд рублей 9 ч.
Новым проектом авторов Pathfinder оказалась Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая RPG по франшизе 12 ч.
Образовательная платформа Geekbrains сообщила об утечке данных об учениках 12 ч.
Журналисты предрекают Atomic Heart перенос на 2023 год, но разработчики называют это «вбросом» 13 ч.
Против российского офиса Google подали несколько исков из-за долгов 13 ч.
«Похоже на технодемо»: семь минут геймплея Sonic Frontiers не впечатлили игроков 13 ч.
Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680 2 ч.
Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года 2 ч.
Глава Ford предрёк начало ценовых войн после выхода электромобилей стоимостью менее $25 000 4 ч.
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000 5 ч.
Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку 9 ч.
BSC и Intel намереваются вместе создать зеттафлопсные суперкомпьютеры на базе чипов RISC-V 9 ч.
Новая статья: Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 9 ч.
Ростех захотел включить в план cоздания отечественного 5G-оборудования базовые станции 4G 10 ч.
NZXT выпустила платы N5 Z690 и N7 Z690 для процессоров Intel Alder Lake 10 ч.
Fujifilm представила мощную беззеркалку X-H2S — очень быстрый сенсор, мощный процессор и богатые видеовозможности 11 ч.