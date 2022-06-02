NASA выбрало компании для создания новых лунных и космических скафандров

Космическое агентство NASA выбрало две компании, которые будут разрабатывать и выпускать скафандры для лунной программы Artemis и будущих миссий на Международной космической станции (МКС). Этим займутся инженеры Axiom Space и Collins Aerospace.

С компаниями заключён контракт на поставку скафандров общей стоимостью до $3,5 млрд, действующий по 2034 год. Как и в случае с предприятиями, занимающимися доставкой грузов и астронавтов на МКС, разработчикам скафандров не гарантированы заказы. Тем не менее они получили возможность выполнять целевые запросы на поставку уже с 2025 года, включая модели для выполнения миссий за бортом МКС и первой за многие годы высадки астронавтов на Луну в ходе миссии Artemis 3, намеченной на 2025 или 2026 год.

NASA займётся сертификацией скафандров. При этом компании рассчитывают поставлять свои продукты и другим клиентам по мере развития частных космических инициатив. По данным представителя Axiom Space, у компании уже имеются потенциальные клиенты, намеренные осуществлять выход в открытый космос. Кроме того, Axiom реализует и собственную космическую программу.

Работы по созданию новых скафандров пока находятся на ранней стадии, хотя уже известно, что речь идёт о модульных решениях, настолько лёгких и гибких, насколько это возможно. В ходе исследований будет учитываться и обратная связь, предоставляемая астронавтами.

Новые модели призваны заменить варианты EMU-скафандров, два поколения которых выпускались с 1983 года для экипажей шаттлов и астронавтов на МКС. Обе версии производились командой во главе с ILC Dover и Collins Aerospace. Известно, что у NASA сегодня буквально отсутствуют новые скафандры, а прежние «стареют», что уже привело к инцидентам в космосе.

Агентство работало в течение 15 лет над скафандрами нового поколения, но его усилия так и не увенчались однозначным успехом. По имеющимся данным, сейчас сделана ставка на разработку скафандров сторонними производителями.

Обе привлечённые к сотрудничеству компании уже заявили, что их системы находятся в значительной степени готовности, также разработчики будут использовать решения, подготовленные NASA в ходе работы над моделями xEMU, но так и не нашедшие применения. Кроме того, будут использоваться данные о скафандрах для лунных миссий прошлого века — пока это единственные варианты, использовавшиеся на другом небесном теле.

Предложенные исполнителями варианты не обсуждались в ходе недавней пресс-конференции. Известно, что разработки обеих компаний будут планомерно совершенствоваться для оптимизации характеристик в соответствии с задачами NASA как в космосе, так и на поверхности Луны.