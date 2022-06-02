NASA пообещало опубликовать 12 июля первые научные снимки с космического телескопа «Джеймс Уэбб»

В NASA сообщили, что первые научные снимки с космического телескопа James Webb («Джеймс Уэбб») будут опубликованы 12 июля. Объекты для первой фотосессии держатся в секрете. Но в NASA сообщают, что каждый из них выбирался с прицелом раскрыть весь потенциал нового телескопа и это будет нечто невероятное.

Телескоп «Джеймс Уэбб» несёт на борту две инфракрасные камеры (ближнего и среднего диапазонов) и два спектрометра. Каждый из снимков телескопа будет «полноцветным», поскольку спектрометры позволят извлекать из света далёких звёзд информацию об их атомарном и молекулярном составе, а это позволит точно представлять, как будут выглядеть те или иные далёкие объекты как в видимом, так и в других диапазонах.

Научная программа телескопа будет определяться каждый год на основе конкурса проектов для исследований. Для программы «1-го цикла» проекты уже выбраны, хотя в NASA пока не публикуют подробного расписания. В целом известно, что телескоп будет изучать звёзды и галактики из ранней Вселенной, сверхновые и ближайшие к нам галактики, хотя спектр научных работ этим списком не ограничится. Каждый из конкурсных проектов будет тщательно выбираться научным сообществом. Насколько серьёзен подход? Представьте себе, что только выбор объектов для первых фотографий, которые, по сути, лишь демонстрация возможностей обсерватории, длился пять лет!

«Пакет материалов первых изображений подчеркнёт научные темы, которые вдохновили миссию и будут в центре внимания её работы: ранняя Вселенная, эволюция галактик во времени, жизненный цикл звезд и другие миры», — сказали в NASA.

Телескоп «Джеймс Уэбб» был выведен в космос 25 декабря 2021 года. Он доставлен в точку Лагранжа L2 на удалении около полутора млн километров от Земли. В зоне базирования телескоп будет работать свыше 10 лет — пока ему хватит топлива на корректировку орбиты и будет работать аппаратура. Телескоп завершил фокусировку в конце апреля и подтвердил невероятный потенциал в получении резких снимков высочайшего качества. Первые фотографии научного качества должны быть великолепны.