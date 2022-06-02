Россия нажала на газ: правительство ограничило экспорт инертных газов до конца года — это ударит по мировому производству чипов

Как сообщают источники, правительство России утвердило постановление об ограничении экспорта инертных газов, включая неон. Аргон, гелий, неон и другие инертные газы являются ключевыми расходными материалами для работы литографических сканеров. Без этих газов производство полупроводников невозможно. Тем самым создаются условия для торга и обхода наложенных на Россию санкций.

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30 % которых на мировом рынке приходится на нашу страну», — сказал «Известиям» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Пандемия COVID-19 запустила лавину логистических проблем и привела к дефициту полупроводников во всём мире. В этом году в конце зимы проблему усугубил геополитический кризис. Вместе с Россией Украина поставляла на глобальный рынок свыше половины объёма неона. С тех пор поставки неона из Украины прекратились, а на долю России приходится примерно треть мировых поставок этого газа, не говоря о других инертных газах.

В апреле Евросоюз ввёл пятый пакет антироссийских санкций. Среди прочего утверждён запрет экспорта в Российскую Федерацию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Запрет на экспорт инертных газов в ЕС и другие недружественные страны из России заставит искать точки соприкосновения в бизнесе и в Минпромторге надеются на выстраивание конструктивного диалога. В то же время многие иностранные компании ранее заявляли, что не слишком сильно зависимы от российских поставок — они давно наладили поставки из разных источников.