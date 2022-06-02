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Сразу восемь инвесторов заявили о желании поучаствовать в приватизации Toshiba

В этот понедельник истекли сроки принятия заявок от компаний, фондов и банков, желающих принять участие в выкупе акций Toshiba с рынка. Как и сообщалось ранее, свои заявки подали десять претендентов, но лишь восемь из них настроены на участие в приватизации как таковой. Ещё два инвестора готовы сохранить за Toshiba статус публичной компании при условии своего участия в капитале японской корпорации.

Источник изображения: Toshiba

Источник изображения: Toshiba

Как известно, в марте собрание акционеров не одобрило предложенный руководством Toshiba план реструктуризации бизнеса, подразумевающий разделение на две независимые компании. После этого под давлением активистов компания расширила состав совета директоров и обещала к июню представить новый бизнес-план среднесрочного развития. Одновременно был открыт приём заявок на участие в приватизации компании или иные преобразования структуры капитала с целью получения доступа к финансовым ресурсам.

С 2015 года одну из старейших корпораций Японии преследуют неудачи и скандалы, связанные с фальсификацией финансовой отчётности, Toshiba в результате была вынуждена расстаться с американскими энергетическими активами и бизнесом по производству твердотельной памяти, который отделился от материнской корпорации в 2018 году и в дальнейшем лёг в основу компании Kioxia.

Как поясняет Reuters, из десяти подавших к этому понедельнику заявки инвесторов только восемь выступают за приватизацию Toshiba в чистом виде, два других готовы сохранить за компанией статус публичной, но при условии получения какой-то доли в капитале. Пока не раскрываются ни финансовые подробности заявок, ни возможность консолидации ресурсов нескольких инвесторов в ходе приватизации. Сейчас руководство компании должно проанализировать поступившие предложения, чтобы предоставить главным кандидатам доступ к своей подробной финансовой отчётности, а сам вопрос стратегических изменений в связи с этими заявками будет рассматриваться на собрании акционеров 28 июня текущего года.

Пока корпорация готова радовать инвесторов обещаниями к марту 2031 года увеличить операционную прибыль почти в четыре раза от уровня прошлого фискального года, до $4,6 млрд в пересчёте по действующему курсу. Ключевыми направлениями развития на ближайшие десять лет руководство Toshiba считает цифровые услуги, производство силовой электроники и работу над созданием ядерных силовых реакторов нового поколения. Кстати, именно наличие у корпорации активов в сфере ядерной энергетики может стать серьёзной проблемой при выборе зарубежных инвесторов для участия в приватизации. Правительство Японии наверняка вынудит ряд государственных банков или корпораций получить контрольный пакет акций Toshiba, если те будут исключены из котировального списка Токийской фондовой биржи.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: toshiba, toshiba corporation, приватизация, инвесторы
toshiba, toshiba corporation, приватизация, инвесторы
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