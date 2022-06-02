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Сбои Proton VPN в России объяснили возможной блокировкой на уровне провайдеров

Российские пользователи столкнулись с проблемами подключения к популярному VPN-сервису Proton. При этом в самой компании отрицают отказ в доступе российским клиентам, предполагая введение ограничений со стороны отечественных интернет-провайдеров.

Источник изображения: Proton

Источник изображения: Proton

Proton VPN создан разработчиками защищённой электронной почты ProtonMail. Сервис обеспечивает бесплатный доступ в сеть под IP-адресами трёх стран. Штаб-квартира компании находится в Женеве. Разработчики утверждают, что не следят за активностью пользователей.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, возможность подключения клиентов Proton VPN через защищённое соединение пропала не у всех российских пользователей — доступность сервисов может отличаться от провайдера к провайдеру.

Востребованность VPN в России выросла с началом событий на Украине, причём не только среди тех, кто желает по-прежнему пользоваться запрещёнными в России сервисами. Некоторые зарубежные ресурсы ограничили доступ российских пользователей к своим серверам, начиная от развлекательных порталов и заканчивая ресурсами с бесплатными изображениями вроде Pixabay.

Как сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, в России блокируются VPN-сервисы, применяемые для обхода блокировок, но ограничивать использование таких сервисов на законодательном уровне не планируется. Пока отсутствуют и планы введения ответственности за применение VPN отечественными пользователями.

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Пользователи из России также сообщают о сбоях в работе NordVPN. По данным Globalcheck, сайт nordvpn.com недоступен у «Ростелекома», МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна» и Yota.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: proton, protonvpn, proton vpn, vpn, россия
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