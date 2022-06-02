Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из России и Беларуси

Hewlett Packard Enterprise (HPE), специализирующаяся на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и прочего оборудования для серверных систем, объявила о намерении полностью свернуть бизнес в России и Беларуси. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте компании.

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Продолжать свою деятельность в России и Беларуси для нас больше нецелесообразно, и мы приступаем к планомерному сворачиванию бизнеса в этих странах. Мы стремимся к прозрачности в общении с членами нашей команды, клиентами и партнёрами, которые подвергаются воздействию по мере того, как мы сворачиваем бизнес в этих двух странах», — говорится в сообщении HPE.

Напомним, в марте этого года HPE заявила о приостановке продаж своей продукции на территории России. Тем самым один из мировых лидеров по объёмам поставок компьютеров и серверов поддержал западные санкции, которые были введены многим странами и поддержаны компаниями после обострения ситуации на Украине в конце февраля. Ранее также стало известно, что уход с российского рынка обернётся родственной компании HP Inc потерей более $1 млрд выручки.