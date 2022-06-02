Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 1 Пбит/с на 52 км

Специалисты японского института NICT установили новый рекорд скорости передачи данных по кабелю с одномодовыми волокнами. На дальность 51,7 км информацию передали со скоростью 1,02 Пбит/с. Установленный в июне прошлого года предыдущий рекорд был зафиксирован на отметке 0,319 Пбит/с, что в три раза меньше нового. Фактически японцы смогли транслировать по одному кабелю одновременно 10 млн видеопотоков с разрешением 8K.

Следует сказать, что два года назад специалисты NICT уже добивались похожего результата, но несколько иными методами. Тогда для передачи данных на скорости 1 Пбит/с был использован специальный одножильный кабель с 15-модовым оптоволокном. Для кодирования и декодирования сигнала использовалось уникальное оборудование и сложные алгоритмы. Сегодня та же скорость достигнута на четырёхжильном кабеле типового диаметра из одномодовых жил. Это означает, что рекорд можно не только повторить на штатном телекоммуникационном оборудовании, но также начать внедрять в жизнь без изменений в инфраструктуре для прокладки кабелей.

В новом эксперименте специалисты использовали тот же кабель, что и год назад. Настройки и задействованные диапазоны также не изменились — это С, L и экспериментальный S. Расширить пропускную способность удалось за счёт более тонкой настройки мультиплексирования с разделением по длине волны. Если год назад в кабеле было 552 канала, то теперь их 801. Тем самым полоса пропускания четырёхжильного оптического кабеля выросла с 13,8 ТГц до 20 ТГц, что позволило поднять итоговую скорость передачи данных до нового рекордного уровня.