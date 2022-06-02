Дефицит чипов отступает: производитель грузовиков Daimler Truck увидел улучшение поставок полупроводников

Один из крупнейших производителей грузовиков в лице Daimler Truck Holding AG видит признаки преодоления затянувшегося глобального дефицита полупроводниковой продукции, который затронул компании по всему миру. Об этом заявила Карин Родстрём (Karin Radstrom), член правления Daimler Truck и глава подразделения грузовых автомобилей Mercedes-Benz.

В беседе с журналистами она сообщила, что после нескольких месяцев простоя из-за нехватки компонентов накопившиеся заказы позволяют загрузить заводы работой даже в условиях спада мировой экономики. «Это лучше, не идеально, но лучше, чем в прошлом году. Я стараюсь не праздновать слишком рано, мы всё ещё внимательно следим за ситуацией», — добавила Родстрём.

Крупные производители грузовиков, такие как Daimler Truck были вынуждены сократить объём производства, поскольку заводы по всему миру не могли получить достаточное количество высокотехнологичных компонентов даже в условиях бурного роста спроса на транспорт. Отмечается, что заявление Родстрём повторяет оценку, которую ранее на этой неделе дал Йорг Бурцер (Joerg Burzer), глава производства в Mercedes-Benz AG. Он заявил, что нехватка чипов больше не приводит к серьёзным простоям производства.

Во время общения с журналистами Родстрём отметила, что, несмотря на усиление признаков замедления мировой экономики, пока нет никаких причин к снижению объёмов производства грузовиков, хотя этот сектор и является чувствительным к глобальным спадам. «Спрос по-прежнему очень высок по отношению к предложению. Несмотря на изменения в экономике, мы не видим никакого спада спроса. Однако ситуация может меняться очень быстро», — считает Родстрём.