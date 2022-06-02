Фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси

Одна из крупнейших фриланс-бирж Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси. Об этом сервис сообщил в письмах, которые были разосланы пользователям площадки.

«7 марта мы приняли сложное решение приостановить деятельность в России и Беларуси. С сегодняшнего дня мы приостанавливаем доступ к вашему аккаунту Upwork, потому что наши сведения указывают на то, что вы находитесь в одной из этих стран», — говорится в письме, которое получили пользователи биржи из России и Беларуси.

В сообщении также сказано, что сервис «будет счастлив» пересмотреть своё решение, «если или когда» пользователь переедет в регион, где работает Upwork. Это означает, что в случае смены места жительства пользователи могут рассчитывать на разблокировку своих аккаунтов.

Напомним, Upwork объявила о приостановке деятельности в России и Беларуси в начале марта. Уже тогда платформа заблокировала возможность создания новых аккаунтов в этих странах, а существующие аккаунты россиян и белорусов исчезли из поиска. Также площадка предупреждала о необходимости завершить все активные контракты с исполнителями из России и Беларуси до 1 мая.