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Слухи: AMD выпустит 9 июня видеокарту Radeon RX 6700 с 10 Гбайт памяти

Компания AMD выпустит графический ускоритель Radeon RX 6700 (без приставки XT в названии), утверждает французское издание Cowcotland. Источник поделился изображениями видеокарты Radeon RX 6700 Pulse, которую готовит к выпуску компания Sapphire.

Источник изображений: Cowcotland

Источник изображений: Cowcotland

Французский портал сообщает, что в основе Radeon RX 6700 будет использоваться процессор Navi 22 XL с 36 вычислительными блоками, в составе которых будут присутствовать 2308 потоковых процессоров. Точно таким же набором потоковых процессоров обладает мобильная Radeon RX 6700M. По данным Cowcotland, игровая частота графического процессора видеокарты Radeon RX 6700 составит 2330 МГц, а максимальная — 2495 МГц.

Также сообщается, что Radeon RX 6700 получит 10 Гбайт памяти GDDR6 с шиной разрядностью 160 бит. Для сравнения, Radeon RX 6700 XT имеет 12 Гбайт памяти со 192-битным интерфейсом.

Компания Sapphire собирается выпустить две версии Radeon RX 6700 Pulse. Обе получат по одному 8-контактному разъёму для дополнительного питания. Уровень энергопотребления карты пока неизвестен. Возможно, он составит около 200 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Издание также сообщает, что Radeon RX 6700 поступит в продажу уже 9 июня. Цена в Европе составит около 570 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: radeon rx 6700, видеокарты
radeon rx 6700, видеокарты
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