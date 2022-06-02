VK изучает возможность запуска магазина приложений RuStore на iOS

Стало известно, что холдинг VK анализирует возможность запуска российского магазина цифрового контента RuStore на операционной системе iOS. Ранее в этом месяце площадка стала доступна пользователям устройств на базе Android. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова главы VK Владимира Кириенко.

«Мы анализируем историю с возможностью выхода на рынок айфонов, но пока для нас Android стоит в приоритете именно из-за своей архитектуры», — сообщил господин Кириенко во время выступления на фестивале «Большая перемена». Он также добавил, что задача развития площадки RuStore состояла в том, чтобы у каждого пользователя был выбор и возможность использования «максимально широкой палитры приложений».

«Сейчас уже более 200 приложений, на момент запуска их было 100», — сообщил глава VK. Он подчеркнул, что возможности платформы Android позволяют предоставлять качественный сервис и обеспечивать защиту пользователей от вредоносного программного обеспечения, включая риски с точки зрения персональных данных.

Напомним, бета-версия RuStore стала общедоступной 25 мая. Платформа разрабатывалась при поддержке Минцифры России. В дальнейшем она должна составить конкуренцию Play Маркету, который после обострения ситуации на Украине ввёл ряд ограничений против российских пользователей и правообладателей.