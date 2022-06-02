ASUS наметила анонс игрового смартфона ROG Phone 6 на 5 июля

Компания ASUS сообщила дату презентации игрового смартфона ROG Phone 6, изображения прототипа которого недавно появились в Сети. Согласно пресс-релизу тайваньской компании, с которым ознакомился ресурса XDA Developers, 5 июля в 15:00 по московскому времени она проведёт онлайн-мероприятие, посвящённое выходу ROG Phone 6.

ASUS также создала страницу мероприятия на своём веб-сайте с космическими мотивами и кнопкой для добавления даты презентации в свой календарь.

Сообщается, что смартфон ASUS ROG Phone 6 будет оснащён новейшим флагманским процессором Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также получит AMOLED-дисплей производства Samsung с частотой обновления 165 Гц и новую систему охлаждения для обеспечения надлежащего температурного режима.

Кроме того, ASUS отметила обновлённый «космический» дизайн ROG Phone 6. Компания добавила, что у смартфона будет несколько уникальных функций. Сообщается, что вместе с новинкой на мероприятии будут представлены аксессуары для геймеров, включая наушники.

Добавим, что по всей видимости, как и его предшественник, грядущий игровой смартфон ROG Phone 6 будет выпущен в трех вариантах, включая стандартный, Pro и Ultimate. Скорее всего, все они будут основаны на чипе Snapdragon 8+ Gen 1, но получат разный объём оперативной и флеш-памяти.