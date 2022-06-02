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Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире

По состоянию на 1 июня биткоин оказался на 10 месте самых дорогостоящих активов — компаний и ресурсов — в мире. При цене в $31 тыс. за «монету» крупнейшая в мире криптовалюта показала капитализацию $593 млрд. Этому результату не препятствует даже 54-% падение цены актива от максимальной стоимости в $69 тыс., которая была достигнута в ноябре прошлого года.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Самым ценным активом в мире является золото — его рыночная капитализация составляет недосягаемые для остальных игроков $86 трлн. Второе и третье место делят между собой нефтяной и электронный гиганты Saudi Aramco и Apple с капитализацией более чем $2,4 трлн на каждую. В десятке самых ценных активов также фигурируют Microsoft, Alphabet (владеет Google), серебро, Amazon, Tesla и холдинг Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway. Символично, что господин Баффет является противником биткоина.

В феврале 2022 года биткоин поднимался в этом рейтинге на 9 место, но из-за падения курса впоследствии потерял две позиции. В середине мая цена крупнейшей криптовалюты ненадолго упала ниже $27 тыс., но после этого начала восстанавливаться. Сейчас биткоин колеблется около отметки $30 тыс.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, капитализация, криптовалюта
биткоин, капитализация, криптовалюта
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