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Роскомнадзор признал блокировку VPN-сервисов в России

Стало известно, что Роскомнадзор начал принимать ограничительные меры в отношении нарушающих российское законодательство VPN-сервисов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Источник изображения: Global Look Press / dpa / Sina Schuldt

Источник изображения: Global Look Press / dpa / Sina Schuldt

«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, комментируя данный вопрос, отметил, что обычно при блокировке VPN-сервисов пользователи сталкиваются со снижением скорости соединения и сбоями в работе приложений. Ранее российские пользователи столкнулись с проблемами подключения к популярному сервису Proton VPN. В сообщении, которое было опубликовано на сайте сервиса, говорилось, что проблемы в работе VPN могут быть связаны с блокировкой со стороны интернет-провайдеров или властей.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что россияне пользуются VPN-сервисами для доступа к запрещённой информации. В связи с этим возникла необходимость в их блокировке на территории страны.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: vpn, vpn-сервис, блокировка, россия
vpn, vpn-сервис, блокировка, россия
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