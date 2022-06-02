Видео: тизер-трейлер обновления Immortal Empires для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III

Компании Sega и Creative Assembly представили тизер-трейлер обновления Immortal Empires для своей фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III. Премьерный показ состоялся в рамках презентации Warhammer Skulls Showcase.

Новый режим в Immortal Empires предоставит игрокам возможность пройти свежую сюжетную кампанию, которая объединит карты и фракции из всех игр Total War: Warhammer.

Скорее всего, для запуска Immortal Empires потребуется наличие всех проектов серии. Расширение также будет учитывать, какие фракции и лидеры из DLC есть у игроков.

Запуск бета-тестирования Immortal Empires намечен на третий квартал 2022 года, дата выхода будет объявлена позже.

Стратегия Total War: Warhammer III поступила в продажу 17 февраля 2022 года на ПК (Steam, EGS, Microsoft Store).