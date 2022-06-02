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Российские телеком-компании переносят кризис лучше крупных IT-компаний

За последние месяцы существенно снизилась капитализация российских интернет-компаний. Например, у «Яндекс» в период с февраля по май она упала на 50,4 %, у «Сбера» — минус 49,8 %, «Тинькофф» потерял 50,2 % рыночной стоимости и Ozon упал на 37,1 %. На этом фоне традиционные телекоммуникационные компании в лице МТС и «Ростелекома» показали лучшую устойчивость — их капитализация упала на 9,8 и 14,3 % соответственно. К тому же они сумели привлечь внимание инвесторов.

Источник изображения: Bits Media

Источник изображения: Bits Media

За счёт этого МТС впервые за пять лет обогнала «Яндекс» по капитализации (516,71 млрд рублей против 444,28 млрд рублей). Об этом сообщил «Коммерсант».

Последние годы телеком-компании было принято считать скучными тяжеловесами в противовес IT-гигантам, таким как Meta* Platform, Apple, Amazon, Google и Netflix, а в России «Яндекс», VK, «Сбер» и Ozon. Диверсификация телеком-бизнесов в основном была обусловлена тем, что услуги связи стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся. На этом фоне операторы строили собственные экосистемы, развивали партнёрства и вкладывали средства в развитие непрофильных направлений.

После обострения ситуации на Украине, введения многочисленных санкций и ухода из страны зарубежных сервисов, интернет-компании, строившие свой бизнес по модели, предполагающей создание экосистем, пострадали больше. К примеру, «Сбер» был вынужден выйти из большей части сервисов.

В это же время бизнес-модель «Яндекса» предусматривала развитие направлений электронной коммерции, райдтеха и беспилотных авто с опорой на рекламный бизнес. Такая концепция требует колоссальных инвестиций, что в сложившихся условиях, когда интерес инвесторов к технологическому сектору охладел и высокая кредитная нагрузка становится проблематичной, выглядит весьма проблематичным. Кроме того, из-за многочисленных санкций западных стран, направленных на изоляцию России, развитие некоторых проектов компании оказалось под вопросом.

Завершение эпохи дешёвого доллара является ещё одним фактором, который оказывает влияние на изменение интересов инвесторов. Бурный рост технологического сектора во многом обусловлен рекордно низкими ставками и работой печатного станка ФРС, за счёт чего избыток долларов перетекал в ценные бумаги технологических компаний. В условиях нарастающей инфляции вопрос будущего дешёвых денег стоит под вопросом. Рынок ожидает, что в нынешнем году ставки ФРС вырастут четырёхкратно, а на биржах при этом распродаются акции IT-компаний. На фоне падения доходов населения и рисков рецессии телеком-компании показывают себя как один из самых прочных в экономическом плане секторов.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: it-рынок, финансы, кризис
it-рынок, финансы, кризис
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