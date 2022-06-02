Представлен доступный смартфон Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 33-Вт зарядкой

Компания Oppo выпустила оригинальную 4G-модель смартфона A77 ещё в 2017 году. Сегодня производитель представил обновлённую версию устройства с посвежевшим дизайном, более продвинутыми комплектующими и поддержкой 5G.

Oppo A77 5G оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 × 1612 пикселей), пиковой яркостью 600 кд/м2 и частотой обновления 90 Гц. Для экрана заявляется 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3. В основе смартфона используется однокристальная система MidiaTek Dimensity 810 — восьмиядерный чип, изготавливающийся по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex-A76 с частой 2400 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. В нём также присутствует графическое ядро Mali-G57 MC2 с частотой 850 МГц.

Новинка получила 6 Гбайт оперативной памяти, которую можно виртуально увеличить ещё на 5 Гбайт силами файла подкачки. Постоянной памяти здесь 128 Гбайт. Она стандарта UFS 2.2. Устройство имеет слот для карт памяти Micro SD. И поддерживает установку двух SIM-карт.

С фронтальной стороны Oppo A77 5G имеет вырез под 8-Мп сенсор селфи-камеры. Сзади расположен основной блок из 48-Мп широкоугольной камеры и 2-Мп датчика глубины сцены. Смартфон получил оболочку ColorOS 12.1, однако производитель не указывает версию операционной системы Android. Весьма вероятно, это Android 12. Питается новинка от батареи ёмкостью 5000 мA·ч. Заявлена поддержка 33-Вт быстрой зарядки — до 53 % батарея устройства заряжается за 30 минут. Полный заряд аккумулятора занимает 69 минут.

Также для Oppo A77 5G указывается соответствие стандарту безопасности IPX4 (защита от брызг), поддержка NFC, сканер отпечатков пальцев в кнопе питания и стереодинамики. Размеры устройства составляют 163,8 × 75,1 × 8 мм, а вес равен 190 граммам.

В продаже устройство будет предлагаться в двух цветах: Ocean Blue (синий) и Midnight Black (чёрный). Рекомендованная стоимость аппарата составляет $290. В продаже новинка появится с 10 июня. Правда, речь идёт только о рынке Тайваня. О том, когда смартфон появится в других странах, пока не сообщается.