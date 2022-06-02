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Мировому рынку смартфонов предрекли падение из-за Китая

Аналитики IDC опубликовали прогноз, согласно которому рынок смартфонов по итогам 2022 года может ждать снижение на 3,5 %. Наиболее весомой причиной негативной динамики оказался Китай с его замедлением экономического роста.

В прогнозе говорится, что крупнейший в мире рынок смартфонов сократится на 38 млн единиц или на 11,5 % по сравнению с 2021 годом. Именно на Китай придётся около 80 % глобального сокращения отгрузок. Активнее Китая негативная динамика, по мнению аналитиков, будет наблюдаться только в Центральной и Восточной Европе, где на потребительские настроения влияют сразу несколько факторов: украинские события, последствия пандемии и инфляция.

Неопределённость в той или иной мере затронула всех производителей, а даже Apple едва ли продемонстрирует рост выпуска смартфонов в этом году: в компании надеются сохранить темпы на уровне прошлого года, а вот аналитики в этом не уверены. Относительная стабильность Apple контрастирует с потерями китайских компаний, которые снизили производственные показатели максимально с начала пандемии.

Установившееся к настоящему моменту положение вещей заставило IDC пересмотреть свой первоначальный прогноз в негативную сторону — раньше компания ожидала роста мирового рынка смартфонов на 1,6 % по итогам 2022 года. Однако затяжных проблем пока всё-таки не ожидают: предполагается, что во второй половине года сдерживающие факторы пойдут на спад, и в 2023 году рынок вырастет на 5 %.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: idc, китай, смартфоны
idc, китай, смартфоны
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