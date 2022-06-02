3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Toyota разработала прототип лёгкого и бе...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только

Пока многие автопроизводители делают основную ставку на аккумуляторные электромобили, Toyota продолжает идти своим путём, пытаясь найти оптимальную технологию для использования водородного топлива, не только в транспорте, но и других сферах. Новый прототип сменного водородного картриджа лёгок и безопасен в эксплуатации.

Источник изображения: Toyota

Источник изображения: Toyota

Хотя водородное топливо практически безопасно для окружающей среды, газ чрезвычайно взрывоопасен и это ограничивает сферу его применения. Ситуацию может в корне изменить технология, совместно разработанная Toyota и её дочерним предприятием Woven Planet. Основная идея заключается в том, что топливные картриджи можно будет заправлять на специальном предприятии, транспортировать туда, где они необходимы, а после возвращать для заправки.

Длина картриджа составляет всего около 40 см, диаметр — порядка 18 см, а вес — около 5 кг. Toyota называет их «портативной, доступной и удобной энергией, которая позволяет доставлять водород туда, где люди живут, работают и играют без использования трубопроводов» с последующей быстрой заменой и перезарядкой.

Машинами сфера применения подобных картриджей не ограничивается — их можно будет использовать в домашней энергетике и других сферах. По данным компании, газа в одном картридже должно хватить для выработки электричества, достаточного для непрерывной работы типичной микроволновки в течение 3-4 часов.

В своём пресс-релизе Toyota отметила, что большая часть водорода сегодня выпускается из ископаемого топлива, поэтому он не является по-настоящему «зелёным». Тем не менее в компании верят, что в будущем его можно будет производить с минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Источник изображения: Toyota

Источник изображения: Toyota

Toyota планирует провести ряд тестов в разных локациях. Также компания намерена построить комплексную цепочку поставок, которая ускорит и упростит производство, транспортировку и ежедневное использование водорода. Пока Toyota позиционирует картриджи как решение для персонального или домашнего использования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Toyota будет привлекать японцев к переходу на электромобили с помощью продажи кроссовера bZ4X только в лизинг
Lexus представил RZ — первый электромобиль бренда, разработанный с нуля
Toyota и Aurora начали тестировать беспилотные автомобили в Техасе
HDPlex представила компьютерный блок питания размером чуть больше смартфона и мощностью 250 Вт
Tesla и другие производители попросили правительство США инвестировать в зарядные станции для электрических грузовиков
Joby Aviation получила первый сертификат для оказания услуг аэротакси — осталось ещё два
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, интересности из мира хай-тек, окружающая среда,
Теги: toyota, водород, водородное топливо, экология, окружающая среда
toyota, водород, водородное топливо, экология, окружающая среда
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 75
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 36
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Роскомнадзор признал блокировку VPN-сервисов в России
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
Видео: рассказ о ККИ «Легенды о наградах» из дополнения «Высокий остров» к The Elder Scrolls Online 2 ч.
Второй за месяц сбой блокчейна Solana привёл к падению одноимённой криптовалюты 3 ч.
Видео: тизер-трейлер обновления Immortal Empires для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III 4 ч.
Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире 4 ч.
Apple может анонсировать собственный поисковик в январе 4 ч.
Бывшего сотрудника платформы OpenSea уличили в инсайдерской торговле NFT-токенами 4 ч.
VK изучает возможность запуска магазина приложений RuStore на iOS 5 ч.
Фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси 5 ч.
Liqid приняла в совет директоров технического директора VMware Cloud 6 ч.
Google сделает единую платформу видеозвонков на базе Duo и Meet 7 ч.
Представлена портативная консоль AyaNeo 2 Geek — Ryzen 6000U, экран 7 дюймов, 16 Гбайт ОЗУ и цена от $699 7 мин.
Polestar выпустит ограниченным серией экспериментальный «заряженный» электромобиль BST Edition 270 16 мин.
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только 19 мин.
Портативная консоль AyaNeo Air Plus в версии на Intel получит процессоры Pentium Gold 8505 и Core i3-1215U 21 мин.
Мировому рынку смартфонов предрекли падение из-за Китая 2 ч.
Представлен доступный смартфон Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 33-Вт зарядкой 2 ч.
Российские телеком-компании переносят кризис лучше крупных IT-компаний 2 ч.
В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей 3 ч.
ASUS наметила анонс игрового смартфона ROG Phone 6 на 5 июля 4 ч.
AOC представила игровой 27-дюймовый QHD-монитор Agon Pro AG274QS с частотой обновления 300 Гц 5 ч.