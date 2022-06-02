Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только

Пока многие автопроизводители делают основную ставку на аккумуляторные электромобили, Toyota продолжает идти своим путём, пытаясь найти оптимальную технологию для использования водородного топлива, не только в транспорте, но и других сферах. Новый прототип сменного водородного картриджа лёгок и безопасен в эксплуатации.

Хотя водородное топливо практически безопасно для окружающей среды, газ чрезвычайно взрывоопасен и это ограничивает сферу его применения. Ситуацию может в корне изменить технология, совместно разработанная Toyota и её дочерним предприятием Woven Planet. Основная идея заключается в том, что топливные картриджи можно будет заправлять на специальном предприятии, транспортировать туда, где они необходимы, а после возвращать для заправки.

Длина картриджа составляет всего около 40 см, диаметр — порядка 18 см, а вес — около 5 кг. Toyota называет их «портативной, доступной и удобной энергией, которая позволяет доставлять водород туда, где люди живут, работают и играют без использования трубопроводов» с последующей быстрой заменой и перезарядкой.

Машинами сфера применения подобных картриджей не ограничивается — их можно будет использовать в домашней энергетике и других сферах. По данным компании, газа в одном картридже должно хватить для выработки электричества, достаточного для непрерывной работы типичной микроволновки в течение 3-4 часов.

В своём пресс-релизе Toyota отметила, что большая часть водорода сегодня выпускается из ископаемого топлива, поэтому он не является по-настоящему «зелёным». Тем не менее в компании верят, что в будущем его можно будет производить с минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу.

Toyota планирует провести ряд тестов в разных локациях. Также компания намерена построить комплексную цепочку поставок, которая ускорит и упростит производство, транспортировку и ежедневное использование водорода. Пока Toyota позиционирует картриджи как решение для персонального или домашнего использования.