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Портативная консоль AyaNeo Air Plus в версии на Intel получит процессоры Pentium Gold 8505 и Core i3-1215U

Компания AyaNeo сообщила, какие процессоры Intel получит новая портативная консоль AyaNeo Air Plus. Напомним, что гаджет был представлен на днях, в том числе и в версии на базе процессоров AMD. Модель Air Plus сможет предложить один из двух процессоров серии Intel Alder Lake — Pentium Gold 8505 и Core i3-1215U. Производитель также сообщил, что вариант приставки на новых чипах AMD Mendocino появится в продаже не ранее февраля 2023 года.

Источник изображений: AyaNeo

Источник изображений: AyaNeo

Указанные процессоры Intel имеют показатель энергопотребления 15 Вт. Модель Pentium Gold 8505 имеет одно высокопроизводительное и четыре энергоэффективных ядра с поддержкой шести виртуальных потоков. Максимальная тактовая частота чипа составляет 4,4 ГГц.

Core i3-1215U в свою очередь имеет два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра с поддержкой восьми виртуальных потоков. Данный чип также работает с частотой до 4,4 ГГц. Оба процессора оснащены встроенными графическими ядрами Intel UHD Graphics, работающими с частотой до 1,1 ГГц. У модели Pentium Gold 8505 «встройка» имеет 48 исполнительных блоков, у модели Core i3-1215U — 64 исполнительных ядра.

Во всех конфигурациях AyaNeo Air Plus будет оснащаться 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p. Производитель пока не указывает объём оперативной и постоянной памяти консоли. Версию на базе Pentium Gold 8505 компания оценила в $249 ($239 по ранней скидке), вариант на базе Core i3-1215U будет предлагаться за $299 ($266 по ранней скидке).

Поставки AyaNeo Air Plus на базе процессоров Intel Alder Lake начнутся с 28 декабря этого года. Вариант на чипе AMD Mendocino придётся ждать до 28 февраля будущего года. Его стоимость составит $299 ($269 по ранней скидке).

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: ayaneo, портативная консоль, alder lake, amd mendocino
ayaneo, портативная консоль, alder lake, amd mendocino
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