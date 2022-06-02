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Polestar выпустит ограниченным серией экспериментальный «заряженный» электромобиль BST Edition 270

Шведский производитель электромобилей Polestar объявил о планах произвести и продать 270 экземпляров экспериментального 476-сильного седана BST Edition 270 — это специальная «заряженная» версия модели Polestar 2, которая поступит в продажу в Европе, Китае и Северной Америке.

Источник изображений: polestar.com

Источник изображений: polestar.com

За основу спецверсии была взята серийная модель Polestar 2 Long Range Dual с двумя электродвигателями и увеличенным запасом хода — мощность машины подняли с 408 до 476 л.с., крутящий момент — с 660 до 680 Н·м, а дорожный просвет пришлось уменьшить на 25 мм, чтобы обеспечить машине хорошую управляемость.

Электромобиль получил 21-дюймовые колёса и резину Pirelli PZero Rosso 245/35 R21, разработанную специально для этой модели. Наконец, здесь есть стандартные для линейки 4-поршневые тормоза Brembo. Отмечаются также амортизаторы Öhlins и пружины, жёсткость которых была повышена на 20 %.

Электромобиль поступит в продажу по цене $75 500, можно выбрать серую (Thunder) или белую (Snow) расцветку кузова или доплатить $1 000 за матовую чёрную полосу. Серийное производство Polestar 2 BST Edition 270 стартует в середине года, а первых поставок придётся подождать до IV квартала.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: polestar, электромобиль, эксклюзив
polestar, электромобиль, эксклюзив
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