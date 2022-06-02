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Представлена портативная консоль AyaNeo 2 Geek — Ryzen 6000U, экран 7 дюймов, 16 Гбайт ОЗУ и цена от $699

Ассортимент портативных приставок AyaNeo становится весьма разнообразным. Китайский производитель представил свою первую консоль на базе Windows всего два года назад, и за это время успел уже выпустить несколько моделей с более современными и быстрыми процессорами. За последнее время компания представила модели AyaNeo 2, AyaNeo Slide, AyaNeo Air и Air Plus. Но на этом AyaNeo решила не останавливаться и анонсировала консоль AyaNeo 2 Geek.

Источник изображений: AyaNeo

Источник изображений: AyaNeo

Приставка должна поступить в продажу в ноябре этого года, и внешне она аналогична модели AyaNeo 2. Однако AyaNeo 2 Geek будет более доступной по сравнению с оригинальной моделью.

Напомним, что обычная AyaNeo 2 предлагает поддержку Wi-Fi 6E, имеет два гироскопа, поставляется с процессором AMD Ryzen 7 6800U и сможет предложить до 2 Тбайт постоянной памяти. Версия Geek в свою очередь поддерживает чуть менее скоростной Wi-Fi 6, получит до 1 Тбайт постоянной памяти и предложит на выбор два процессора Ryzen 6000U. Пока что объявлены следующие конфигурации:

  • AMD Ryzen 7 6800U и 512 Гбайт постоянной памяти — $799;
  • AMD Ryzen 5 6600U и 512 Гбайт постоянной памяти — $699.

Новая приставка будет предлагаться по скидке тем, кто уже владеет одной из ранее выпущенных компанией консолей. Предварительные продажи AyaNeo 2 Geek в Китае уже стартовали. За пределами Поднебесной заказы на новинку начнут принимать на следующей неделе.

Модели AyaNeo 2 и AyaNeo 2 Geek обладают 7-дюймовыми экранами, 16 Гбайт ОЗУ, три разъёма USB4 Type-C. Обе оснащены сканерами отпечатков пальцев.

Обе приставки смогут предложить Windows 11 или AyaNeo OS на базе Linux в качестве операционных систем.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: ayaneo, портативная консоль
ayaneo, портативная консоль
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