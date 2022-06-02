3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Образец 24-ядерного Intel Raptor Lake от...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Образец 24-ядерного Intel Raptor Lake отметился в тесте в компании видеокарты Arc A770

В базе данных сайта UserBenchmark отметился 24-ядерный процессор Intel Raptor Lake в компании с дискретным графическим ускорителем Intel Arc A770. Похоже, оба готовящихся к выпуску компонента ПК сейчас проходят фазу активного тестирования.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Любопытно, что в составе тестовой системы использовались 32 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-4800. Согласно последним слухам, процессоры Raptor Lake смогут работать с более скоростными модулями памяти DDR5-5200 без дополнительного разгона.

Сам инженерный образец Raptor Lake имеет на борту восемь производительных и 16 энергоэффективных ядер. Максимальная частота процессора в рамках теста составила 4,6 ГГц, что опять же ниже ожиданий, но весьма неплохо для тестового чипа. Предполагается, что новые чипы Core 13-го поколения смогут автоматически разгоняться до 5,5 ГГц на нескольких ядрах.

Источник изображения: UserBenchmark

Источник изображения: UserBenchmark

Очень низкая графическая производительность дискретного ускорителя Intel Arc A770 вполне объясняется тем, что видеокарта задействовала лишь 1 Гбайт памяти.

Напомним, что дискретные настольные видеокарты Arc Alchemist компания Intel пообещала выпустить летом этого года. В свою очередь процессоры Raptor Lake ожидаются осенью. Они станут прямыми конкурентами чипам AMD Ryzen 7000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На сайте Intel ненадолго мелькнуло упоминание десктопных видеокарт Arc A3
В бенчмарке замечен 14-ядерный мобильный чип Intel Raptor Lake-P 13 поколения — он быстрее предшественника
Intel продемонстрировала работу инженерного образца 24-ядерного процессора Raptor Lake
Intel раскрыла процессорный план: от Raptor Lake в этом году до Arrow Lake в 2024-м
Образец флагманского процессора Intel Raptor Lake отметился в первом игровом тесте и почти догнал Core i9-12900K
Один из кристаллов Meteor Lake показали под микроскопом — на фото попали малые ядра Crestmont
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, видеокарты,
Теги: raptor lake, intel, intel arc alchemist
raptor lake, intel, intel arc alchemist
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 75
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 36
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 23
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор признал блокировку VPN-сервисов в России
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
Образец 24-ядерного Intel Raptor Lake отметился в тесте в компании видеокарты Arc A770
Завтра библиотека Apple Arcade пополнится головоломным приключением Frogger and the Rumbling Ruins 13 мин.
Видео: трейлер стратегии Barkhan, вдохновлённой классической Dune 2000 43 мин.
Wolfenstein: The New Order из новой раздачи Epic Games Store нельзя забрать с российских аккаунтов 60 мин.
Видео: рассказ о ККИ «Легенды о наградах» из дополнения «Высокий остров» к The Elder Scrolls Online 3 ч.
Второй за месяц сбой блокчейна Solana привёл к падению одноимённой криптовалюты 4 ч.
Видео: тизер-трейлер обновления Immortal Empires для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III 5 ч.
Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире 5 ч.
Apple может анонсировать собственный поисковик в январе 6 ч.
Бывшего сотрудника платформы OpenSea уличили в инсайдерской торговле NFT-токенами 6 ч.
VK изучает возможность запуска магазина приложений RuStore на iOS 6 ч.
OCS подвела итоги «Стратегических сессий» 8 мин.
Creative выпустила беспроводные наушники Zen Hybrid с активным шумоподавлением 16 мин.
Представлена портативная консоль AyaNeo 2 Geek — Ryzen 6000U, экран 7 дюймов, 16 Гбайт ОЗУ и цена от $699 2 ч.
Polestar выпустит ограниченным серией экспериментальный «заряженный» электромобиль BST Edition 270 2 ч.
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только 2 ч.
Портативная консоль AyaNeo Air Plus в версии на Intel получит процессоры Pentium Gold 8505 и Core i3-1215U 2 ч.
Мировому рынку смартфонов предрекли падение из-за Китая 3 ч.
Представлен доступный смартфон Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 33-Вт зарядкой 3 ч.
Российские телеком-компании переносят кризис лучше крупных IT-компаний 3 ч.
В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей 4 ч.