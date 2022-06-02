Образец 24-ядерного Intel Raptor Lake отметился в тесте в компании видеокарты Arc A770

В базе данных сайта UserBenchmark отметился 24-ядерный процессор Intel Raptor Lake в компании с дискретным графическим ускорителем Intel Arc A770. Похоже, оба готовящихся к выпуску компонента ПК сейчас проходят фазу активного тестирования.

Любопытно, что в составе тестовой системы использовались 32 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-4800. Согласно последним слухам, процессоры Raptor Lake смогут работать с более скоростными модулями памяти DDR5-5200 без дополнительного разгона.

Сам инженерный образец Raptor Lake имеет на борту восемь производительных и 16 энергоэффективных ядер. Максимальная частота процессора в рамках теста составила 4,6 ГГц, что опять же ниже ожиданий, но весьма неплохо для тестового чипа. Предполагается, что новые чипы Core 13-го поколения смогут автоматически разгоняться до 5,5 ГГц на нескольких ядрах.

Очень низкая графическая производительность дискретного ускорителя Intel Arc A770 вполне объясняется тем, что видеокарта задействовала лишь 1 Гбайт памяти.

Напомним, что дискретные настольные видеокарты Arc Alchemist компания Intel пообещала выпустить летом этого года. В свою очередь процессоры Raptor Lake ожидаются осенью. Они станут прямыми конкурентами чипам AMD Ryzen 7000.