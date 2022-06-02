Видео: трейлер стратегии Barkhan, вдохновлённой классической Dune 2000

Разработчики из независимой студии Glyph Worlds представили геймплейный трейлер Barkhan — стратегии в реальном времени, вдохновлённой классической Dune 2000. Здесь тоже есть песчаные черви, три фракции и пустынная планета.

«Суровая песчаная планета стала ареной для жестокой войны между тремя Великими Кланами. За власть над редкими минералами каждый хочет доказать своё превосходство», — гласит официальное описание.

В динамичных схватках с вражескими войсками игроки будут противостоять и нападению гигантских Песчаных Змей, охраняющих загадки древних барханов.

Про три противоборствующих клана в Barkhan известно следующее:

Клан Силы полагается на мощь своей тяжёлой бронированной техники;

Клан Воли делает ставку на скорость и точность, которые превращают воинов в смертоносных противников;

Клан Хитрости привык использовать высокотехнологичные решения: плазменное оружие, авиацию, боевые дроны и технологии невидимости.

Геймплей Barkhan состоит из классических механик стратегии в реальном времени: строительство базы, добыча ресурсов, производство войск и развитие технологий.

Barkhan должна выйти 9 февраля 2023 года на ПК (Steam).