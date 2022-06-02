Видео: почти две минуты геймплея Switch-версии гоночного экшена Wreckfest

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Bugbear Entertainment представили трейлер игрового процесса версии своего гоночного экшена Wreckfest для гибридной консоли Nintendo Switch.

Напомним, Switch-издание Wreckfest было представлено ещё в конце марта текущего года, однако показывать работу игры (за исключением анонсирующего тизера) на новой для неё целевой платформе авторы не спешили.

Обнародованный ролик длится чуть меньше двух минут и демонстрирует гоночный заезд на 16 участников. За три круга игрок успевает частично расколотить свой автомобиль и понаблюдать за неудачами соперников.

Ранее сообщалось, что Wreckfest будет работать на Nintendo Switch при стабильных 30 кадрах/с. В показанном трейлере сильных проседаний производительности замечено не было даже при серьёзных столкновениях.

Wreckfest поступит в продажу для Nintendo Switch 21 июня. Предзаказы уже стартовали (2850 рублей), однако в цифровом формате купить игру в России не получится. Пока проект доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.