Valve отложила выпуск док-станции для Steam Deck из-за дефицита компонентов

Компания Valve сообщила о задержке выпуска док-станции Steam Deck. Производитель винит в этом дефицит деталей на фоне продолжающейся пандемии COVID-19.

«Из-за дефицита деталей и остановок наших производств, связанными с COVID, выпуск официальной док-станции Steam Deck задерживается. Мы работаем над исправлением сложившейся ситуации и расскажем больше, как только у нас появится дополнительная информация. Вышеописанные проблемы никак не отразятся на производстве и времени исполнения заказов Steam Deck (речь идёт о разных деталях и производствах)», — указано на сайте Steam.

Напомним, что док-станция Steam Deck будет служить не только в качестве подставки, но также и в качестве зарядного устройства приставки. Также она наделит игровое устройство множеством дополнительных портов. Это облегчает превращение устройства в своего рода ПК.

Последний раз информация о док-станции Steam Deck сообщалось в феврале, за день до официального релиза портативной консоли. Тогда Valve говорила, что док-станция должна появиться в продаже к концу весны текущего года.

Следует отметить, что Steam Deck также можно подключать к сторонним концентраторам и внешним дисплеям через USB Type-C. В Valve сообщают, что продолжат работу над совместимостью приставки со сторонним оборудованием.