Спустя три с половиной года после анонса новая Dragon Age наконец обзавелась окончательным названием

Принадлежащая Electronic Arts канадская студия BioWare в свежей публикации для своего официального блога раскрыла окончательное название находящейся сейчас в разработке следующей части ролевой серии Dragon Age.

Как выяснилось, новая Dragon Age будет именоваться Dragon Age: Dreadwolf. Такой заголовок игра получила вслед за эльфийским магом-отступником Соласом, также известным как Dread Wolf (Ужасный Волк).

BioWare говорит, что упоминание Ужасного Волка в названии следующей Dragon Age открывает бесконечное количество возможных вариантов развития событий, но в их центре в любом случае будет сам игрок.

На то, что Солас станет частью новой Dragon Age, BioWare недвусмысленно намекнула ещё в декабре 2018 года, когда вместе с анонсирующим трейлером игры представила хештег #TheDreadWolfRises.

Солас был одним из самых важных персонажей в Dragon Age: Inquisition, однако BioWare призывает не переживать тех игроков, которые ещё не встречались с антагонистом: «Он должным образом представит себя, когда придёт время».

На этом поток свежей информации о Dragon Age: Dreadwolf заканчивается, но BioWare обещает вновь заговорить о своей амбициозной ролевой игре до конца текущего года. Студия также подтвердила, что в 2022-м проект к релизу ждать не стоит.

По неофициальной информации, Dragon Age: Dreadwolf планируется к выходу во второй половине 2023 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. В феврале 2022-го проект находился на середине производственного цикла.