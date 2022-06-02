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Sapphire представила игровую видеокарту Radeon 6700 — раньше такие выпускали для майнинга

Спустя несколько часов после утечки компания Sapphire официально представила игровую видеокарту Radeon 6700. Нет, это не ошибка. Новинка не имеет префикса RX в названии. Судя по всему, изначально карта разрабатывалась для майнинга, однако снижение спроса на майнинговые ускорители на волне нестабильного рынка криптовалют заставило производителя перепрофилировать карту под игровую.

Источник изображений: Sapphire

Источник изображений: Sapphire

На это намекает оформление одной из новинок, которая практически в точности копирует модель Sapphire BC-2235 GPRO X080 10GB, предназначенную для майнига. Карты отличает лишь наличие внешних видеоинтерфейсов у игровой Radeon 6700 и более высокие частоты графического процессора.

Sapphire Radeon 6700

Sapphire Radeon 6700

Sapphire BC-2235 GPRO X080 10GB

Sapphire BC-2235 GPRO X080 10GB

В основе Radeon 6700 используется процессор Navi 22 XL с 36 исполнительными блоками, в составе которых имеются 2304 потоковых процессора. Sapphire Radeon 6700 представлена в двух версиях. Одна из них Pulse. Вторая не имеет дополнительного названия (именно она похожа на карту для майнинга).

Sapphire Radeon 6700 Pulse

Sapphire Radeon 6700 Pulse

Судя по всему, оба варианта Sapphire Radeon 6700 имеют одинаковые частоты работы GPU. В игровом режиме чип работает на частоте 2230 МГц, а в режиме Boost — на 2495 МГц. Для сравнения, майнинговая Sapphire BC-2235 GPRO X080 10GB оперирует в диапазоне частот от 2000 до 2132 МГц.

Каждая Sapphire Radeon 6700 получила 10 Гбайт памяти GDDR6 с шиной 160 бит и скоростью 16 Гбит/с на контакт. Заявленный показатель TDP у новинок составляет 220 Вт. Карты имеют по одному дополнительному 8-контактному разъёму питания. Набор внешних видеоинтерфейсов состоит из одного HDMI и трёх DisplayPort.

Sapphire Radeon 6700

Sapphire Radeon 6700

Информацию о рекомендованной стоимости ускорителя Radeon 6700 компания Sapphire не сообщила. Более того, производитель даже не показал товарные упаковки новинок на своём официальном сайте. Это может намекать на то, что видеокарта будет распространяться через OEM-сборщиков ПК.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: видеокарты, radeon 6700, sapphire
видеокарты, radeon 6700, sapphire
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