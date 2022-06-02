К списку показов на церемонии открытия Summer Game Fest 2022 присоединился супергеройский боевик Gotham Knights

Организатор и куратор Summer Game Fest 2022 Джефф Кейли (Geoff Keighley) у себя в микроблоге раскрыл ещё одну игру, которая появится в рамках предстоящей церемонии открытия цифрового фестиваля.

Как стало известно, на грядущей презентации собираются показать кооперативный супергеройский боевик Gotham Knights от издательства Warner Bros. Games и студии-разработчика Warner Bros. Games Montreal.

В прикреплённом к видеотизеру (см. ниже) описании организаторы обещают «эксклюзивный новый взгляд» на Gotham Knights и связанный с игрой анонс. Что именно готовят авторы, не уточняется.

Напомним, за последние месяцы Gotham Knights обзавелась точной датой выхода, окончательным списком целевых платформ и 13-минутной демонстрацией геймплея с участием двух из четырёх главных героев.

Gotham Knights выйдет 25 октября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Церемония открытия Summer Game Fest 2022 начнётся 9 июня в 21:00 по Москве. На двухчасовом шоу будет, помимо прочего, анонс игры от Frost Giant Studios.