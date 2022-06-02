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Gigabyte представила Aorus Model S — очень компактный и мощный игровой компьютер с уникальной системой охлаждения

Компания Gigabyte представила компактный настольный игровой компьютер Aorus Model S с весьма производительной начинкой. В основе системы объёмом всего в 14 литров используется 12-ядерный Intel Core i7-12700K, а также графический ускоритель GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт памяти.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Главной особенностью данного игрового ПК является его система охлаждения. Компания не стала применять жидкостную систему охлаждения в столь компактном ПК, хотя для этого имелись все предпосылки. Вместо этого Gigabyte разработала специальную воздушную СО, которая в буквальном смысле является центральным элементом данного игрового ПК, к ней крепятся основные элементы.

Система охлаждения состоит из большого центрального радиатора и нескольких теплопроводящих трубок, которые соединяются с радиаторами видеокарты и центрального процессора. Снизу находится вентилятор, который втягивает холодный воздух из двух боковых решёток корпуса ПК. Сверху находится ещё один вентилятор, который выгоняет горячий воздух. Размеры вентиляторов составляют 120 и 140 мм. Производитель заявляет, что уровень шума системы не превышает 40 дБА при интенсивных игровых нагрузках, что является впечатляюще низким показателем для столь компактного компьютера.

Aorus Model S использует материнскую плату формата Mini-ITX на базе чипсета Intel Z690. Система также предлагает 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800 и два твердотельных NVMe-накопителя PCIe 4.0 объёмом 2 Тбайт каждый.

В оснащение Aorus Model S также входят 2,5-гигабитный сетевой адаптер, беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъём USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) и блок питания мощностью 750 Вт. Он имеет сертификацию 80 Plus Gold.

Размеры системы составляют 190 × 189 × 400 мм. О цене и дате поступления в продажу данного игрового ПК компания не сообщает.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: gigabyte, aorus, игровой пк, компактный
gigabyte, aorus, игровой пк, компактный
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