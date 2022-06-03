У вас же есть VPN: как установить, запустить и играть в Diablo Immortal в России

⇡#Запуск на Android

Существует несколько методов запуска Diablo Immortal на Android-устройствах, но мы предлагаем остановиться на наиболее быстром и наименее трудозатратном: использовать альтернативные сервисы-каталоги приложений. Мы попробовали установить новинку от Blizzard через TapTap (не используя VPN). И преуспели!

Порядок действий простой. На сайте сервиса скачайте APK-файл приложения TapTap на ваше Android-устройство, установите его. Затем зайдите в само приложение, и в нём же загляните на страничку Diablo Immortal, скачайте и запустите игру. Это, в общем всё, готово!

Diablo Immortal, установленная таким образом, не требует перманентно включённого VPN для игры и, вдобавок, вы можете зайти в неё под своей учётной записью Battle.net. Приятный бонус — в версии для Android присутствует русская локализация (только текст, без озвучки).

Альтернативный способ установки — самостоятельно найти APK-файл на просторах Сети (на момент подготовки материала мы не обнаружили достаточно надёжного источника дистрибутива) и установить игру вручную.

Также вы можете попробовать создать новую учётную запись Google, указав при регистрации любой из регионов, где игра доступна. Однако этот способ в данный момент кажется довольно громоздким и неудобным, особенно на фоне первого варианта.

⇡#Запуск на iOS

Чтобы поиграть в Diablo Immortal на iOS (iPhone или iPad), не нужно активировать VPN — это просто не поможет, игра отсутствует в российском App Store. Но присутствует в зарубежном — так что придется создать другой Apple ID без привязки к РФ.

Сделать это можно двумя способами. Во-первых, выйти из Apple ID на своем айфоне/айпаде и создать новую учётку прямо там. Но проще сделать это на ПК. Проходим на страницу управления Apple ID, где выбираем пункт «Создание Apple ID». При создании нужно, само собой, ввести e-mail, который вы ранее не использовали в Apple ID, и не указывать, что вы из России. При этом номер телефона вполне смело можно указывать реальный — на него придет код подтверждения, но система не заблокирует аккаунт из-за российского номера.

Далее проходим в своем мобильном устройстве по пути Настройки -> название вашего Apple ID. Там выбираем Контент и покупки -> Выйти. Вводим данные своего нового Apple ID — voilà, теперь Diablo Immortal доступна для скачивания.

Но при скачивании система попросит заполнить данные аккаунта — и если платёжные данные можно не вводить (более того, нельзя вводить — российская карта «выдаст» ваше местоположение), то адрес для «выставления счета» заполнить надо. Найдите или сгенерируйте любой адрес (с индексом и номером телефона) — теперь точно всё.

Diablo Immortal на iOS работает с российским аккаунтом Battle.net и, как и на Android, локализована (только текст).

⇡#Запуск бета-версии на ПК

А вот чтобы поиграть в мобильную игру от Blizzard на ПК (/сарказм/ мечта, не так ли? /сарказм/), VPN вам всё же понадобится. И, на всякий случай, не выключайте его в ходе всех манипуляций (также проследите, чтобы ваш IP был не Нидерландским, там игра также недоступна).

Вам предстоит создать новую учётную запись battle.net в «разрешённом» регионе. Это можно сделать на официальном сайте сервиса. Затем запустите ПК-приложение Battle.net и зайдите под новой учётной записью. Оказавшись в меню, пройдите в раздел игр и зарегистрируйтесь на участие в бета-версии Diablo Immortal, а оттуда вам предложат перейти к скачиванию и установке игры.

Отмечу, что как только вы отключите VPN, Diablo Immortal тут же пропадёт из вашего списка игр и запустить её также не удастся. Да, играть в Diablo Immortal на ПК предстоит с перманентно работающим VPN.

Серверы бета-версии на ПК заработали 2 июня ровно в 20:00 по московскому времени. Как уже отмечалось, на Android и iOS речь идёт о полноценном релизе, тогда как на ПК Diablo Immortal вышла в качестве открытой «беты».