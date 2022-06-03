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У вас же есть VPN: как установить, запустить и играть в Diablo Immortal в России

 
Вот и состоялся долгожданный релиз Diablo Immortal. Увы, наличия пресловутого смартфона для игроков из России оказалось недостаточно — игра официально недоступна в нашем регионе ни на iOS, ни на Android, ни на ПК. Но мы считаем, что это не повод пропускать крупнейший (и единственный) релиз этого года в любимой многими вселенной, и подготовили для вас проверенные способы запуска новинки
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#Запуск на Android

Существует несколько методов запуска Diablo Immortal на Android-устройствах, но мы предлагаем остановиться на наиболее быстром и наименее трудозатратном: использовать альтернативные сервисы-каталоги приложений. Мы попробовали установить новинку от Blizzard через TapTap (не используя VPN). И преуспели!

И даже успели немножко поиграть — работает

И даже успели немножко поиграть — работает

Порядок действий простой. На сайте сервиса скачайте APK-файл приложения TapTap на ваше Android-устройство, установите его. Затем зайдите в само приложение, и в нём же загляните на страничку Diablo Immortal, скачайте и запустите игру. Это, в общем всё, готово!

Diablo Immortal, установленная таким образом, не требует перманентно включённого VPN для игры и, вдобавок, вы можете зайти в неё под своей учётной записью Battle.net. Приятный бонус — в версии для Android присутствует русская локализация (только текст, без озвучки).

Альтернативный способ установки — самостоятельно найти APK-файл на просторах Сети (на момент подготовки материала мы не обнаружили достаточно надёжного источника дистрибутива) и установить игру вручную.

Ощущается мобильная Diablo довольно неплохо

Ощущается мобильная Diablo довольно неплохо

Также вы можете попробовать создать новую учётную запись Google, указав при регистрации любой из регионов, где игра доступна. Однако этот способ в данный момент кажется довольно громоздким и неудобным, особенно на фоне первого варианта.

#Запуск на iOS

Чтобы поиграть в Diablo Immortal на iOS (iPhone или iPad), не нужно активировать VPN — это просто не поможет, игра отсутствует в российском App Store. Но присутствует в зарубежном — так что придется создать другой Apple ID без привязки к РФ.

Сделать это можно двумя способами. Во-первых, выйти из Apple ID на своем айфоне/айпаде и создать новую учётку прямо там. Но проще сделать это на ПК. Проходим на страницу управления Apple ID, где выбираем пункт «Создание Apple ID». При создании нужно, само собой, ввести e-mail, который вы ранее не использовали в Apple ID, и не указывать, что вы из России. При этом номер телефона вполне смело можно указывать реальный — на него придет код подтверждения, но система не заблокирует аккаунт из-за российского номера.

Игровой процесс на iOS, ради которого и предстоит заводить новый Apple ID

Игровой процесс на iOS, ради которого и предстоит заводить новый Apple ID

Далее проходим в своем мобильном устройстве по пути Настройки -> название вашего Apple ID. Там выбираем Контент и покупки -> Выйти. Вводим данные своего нового Apple ID — voilà, теперь Diablo Immortal доступна для скачивания.

Но при скачивании система попросит заполнить данные аккаунта — и если платёжные данные можно не вводить (более того, нельзя вводить — российская карта «выдаст» ваше местоположение), то адрес для «выставления счета» заполнить надо. Найдите или сгенерируйте любой адрес (с индексом и номером телефона) — теперь точно всё.

Diablo Immortal на iOS работает с российским аккаунтом Battle.net и, как и на Android, локализована (только текст).

#Запуск бета-версии на ПК

А вот чтобы поиграть в мобильную игру от Blizzard на ПК (/сарказм/ мечта, не так ли? /сарказм/), VPN вам всё же понадобится. И, на всякий случай, не выключайте его в ходе всех манипуляций (также проследите, чтобы ваш IP был не Нидерландским, там игра также недоступна).

На ПК Diablo Immortal выглядит несравненно лучше, чем на мобилках, но всё равно хуже даже почтенной Diablo III

На ПК Diablo Immortal выглядит несравненно лучше, чем на мобилках, но всё равно хуже даже почтенной Diablo III

Вам предстоит создать новую учётную запись battle.net в «разрешённом» регионе. Это можно сделать на официальном сайте сервиса. Затем запустите ПК-приложение Battle.net и зайдите под новой учётной записью. Оказавшись в меню, пройдите в раздел игр и зарегистрируйтесь на участие в бета-версии Diablo Immortal, а оттуда вам предложат перейти к скачиванию и установке игры.

Отмечу, что как только вы отключите VPN, Diablo Immortal тут же пропадёт из вашего списка игр и запустить её также не удастся. Да, играть в Diablo Immortal на ПК предстоит с перманентно работающим VPN.

Серверы бета-версии на ПК заработали 2 июня ровно в 20:00 по московскому времени. Как уже отмечалось, на Android и iOS речь идёт о полноценном релизе, тогда как на ПК Diablo Immortal вышла в качестве открытой «беты».

 
 
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Теги: diablo immortal, android, ios, игра
diablo immortal, android, ios, игра
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