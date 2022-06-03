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К середине десятилетия Ford запустит в США производство новой модели электромобиля для коммерческого рынка

Некоторые автопроизводители готовы отречься от выпуска или хотя бы разработки новых моделей с ДВС уже сейчас, но гигант масштабов Ford Motor не готов это сделать в обозримом будущем, если говорить о перспективах домашнего рынка США. Напротив, Ford вложит около $1,4 млрд в организацию производства новых моделей с ДВС, хотя сопоставимая сумма будет выделена и на запуск нового коммерческого транспортного средства на электротяге.

Источник изображения: Ford Motor

Источник изображения: Ford Motor

Если быть точнее, инвестиции в размере $1,6 млрд позволят компании на своём предприятии в Огайо создать 1800 новых рабочих мест и к 2025 году наладить производство «полностью нового» электрического коммерческого транспортного средства. Его характеристики и цена пока не упоминаются, но Ford охотно говорит об инвестициях в расширение производства классических фургонов Transit и их электрической версии E-Transit (на фото выше) на предприятии в Миссури. На соответствующие цели будет выделено $95 млн, появятся 1100 новых рабочих мест.

Подразделение Ford Blue, которое отвечает за выпуск моделей с ДВС, наладит в США сборку новой версии купе Mustang для глобального рынка (не путать с электромобилем Mustang Mach-E), а также американской версии пикапа Ranger для реализации на территории страны. Будут увеличены и объёмы производства электрических пикапов F-150 Lightning, к середине следующего года компания рассчитывает выйти на выпуск 150 тысяч машин в год. В конце мая клиенты начали получать первые пикапы этой модели, но дилерам удалось реализовать не более 201 экземпляра, поскольку спрос значительно превышает возможности производства. К 2026 году Ford рассчитывает увеличить годовые объёмы производства электромобилей до 2 млн штук в год.

Всего в развитие производства машин на территории штатов Мичиган, Миссури и Огайо компания потратит $3,7 млрд, из них $2,3 млрд будут направлены на организацию производства электромобилей. В целом, на направлении электромобилей Ford в текущем календарном году намеревается потратить $5 млрд, а общая сумма инвестиций до 2026 года включительно достигнет $50 млрд. Выделенные трём штатам средства позволят создать 6200 рабочих мест, дополнительно увеличив штат компании на территории США с нынешних 56 тысяч человек. Отдельный $1 млрд будет потрачен за пять лет на улучшение условий труда на предприятиях компании в США. Часть этих средств уйдёт на организацию пунктов зарядки электромобилей на служебных парковках.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: ford, f-150 lightning, transit, электромобиль, сша
ford, f-150 lightning, transit, электромобиль, сша
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