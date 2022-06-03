Final Fantasy XVI придётся подождать до лета 2023 года — новый трейлер и скриншоты

Издатель и разработчик Square Enix в рамках июньского выпуска State of Play представил новый трейлер, скриншоты и сроки выхода горячо ожидаемой ролевой игры Final Fantasy XVI.

Как выяснилось, Final Fantasy XVI поступит в продажу летом 2023 года для PlayStation 5. Для других целевых платформ проект официально не подтверждён, но известно, что речь идёт лишь о временной эксклюзивности.

«Благодаря силе PlayStation 5 мы отправим вас в бесшовное, сюжетное и увлекательное приключение, которое может дать фору даже самым захватывающим аттракционам. Так что пристегнитесь, ожидание уже почти закончилось!» — заявил продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида (Naoki Yoshida).

Сообщается, что разработка Final Fantasy XVI вышла на финишную прямую — игру уже можно пройти от начала и до конца, а команда сосредоточилась на полировке и оптимизации.

Что касается трейлера, то трёхминутный ролик под названием Dominance («Господство») демонстрирует сюжетные сцены и отрывки игрового процесса, включая боевую систему и призывных существ (эйконов).