Apple сделает iPad более похожими на ноутбуки и анонсирует обновление ПО для широкого спектра устройств

Компания Apple намерена анонсировать важные изменения программного обеспечения для своей электроники на ежегодной конференции WWDC для разработчиков. Мероприятие начнётся уже в понедельник и продлится до 10 июня.

Как сообщает известный журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на источники в компании, в частности изменение программного обеспечения для iPad сделают планшет более похожим на ноутбук, чем на смартфон. В iPadOS 16 будет использоваться обновлённый интерфейс, позволяющий легко увидеть, какие именно приложения открыты в данный момент и легко переключаться между задачами. Кроме того, пользователи, как и в обычном компьютере, смогут изменять размеры окон на экране, а также получат новые способы одновременной работы с несколькими приложениями. На долю iPad приходится порядка 9 % продаж Apple ежегодно, в последние годы этот показатель несколько вырос. При этом пользователи давно требуют интерфейс, больше похожий на тот, что применяется в ОС для ноутбуков. Более того, новые iPad используют тот же чипсет M1, что применяется и в некоторых ноутбуках Apple, поэтому процесс превращения планшетов в подобие ноутбуков не должен занять слишком много усилий.

Обновлённый интерфейс iPad станет одним из главных изменений, анонс которых должен состояться на конференции. Также планируется изменение программного обеспечения для iPhone, Mac, Apple Watch и Apple TV. Изменения позволят разработчикам создавать более удобные приложения, а Apple — получать ещё большую прибыль, сейчас она зарабатывает на App Store более $20 млрд ежегодно.

В iOS 16 Apple также планирует ряд изменений, включая появление виджетов на экране блокировки, в интегрированный мессенджер добавятся новые аудио- и «социальные» функции. В macOS обновятся системные настройки, а в Apple Watch изменятся «циферблаты», будут пересмотрены фитнес-функции и режим энергосбережения — сейчас при низком заряде аккумулятора часы демонстрируют только время.

Программные изменения помогут продвигать и новое железо. Осенью компания намерена представить четыре новые модели iPhone 14, обновлённый iPad Pro, три новых Apple Watch и несколько Mac с чипсетами M2.

Хотя программное обеспечение анонсируют уже 6 июня, релиз готового ПО, вероятнее всего, состоится только осенью и будет приурочен к выходу новой электроники Apple. Тем не менее, бета-версии будут доступны разработчикам уже на следующей неделе, а тестовые бета-версии для ограниченного круга пользователей начнут распространять в следующем месяце.