3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple сделает iPad более похожими на ноу...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple сделает iPad более похожими на ноутбуки и анонсирует обновление ПО для широкого спектра устройств

Компания Apple намерена анонсировать важные изменения программного обеспечения для своей электроники на ежегодной конференции WWDC для разработчиков. Мероприятие начнётся уже в понедельник и продлится до 10 июня.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает известный журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на источники в компании, в частности изменение программного обеспечения для iPad сделают планшет более похожим на ноутбук, чем на смартфон. В iPadOS 16 будет использоваться обновлённый интерфейс, позволяющий легко увидеть, какие именно приложения открыты в данный момент и легко переключаться между задачами. Кроме того, пользователи, как и в обычном компьютере, смогут изменять размеры окон на экране, а также получат новые способы одновременной работы с несколькими приложениями. На долю iPad приходится порядка 9 % продаж Apple ежегодно, в последние годы этот показатель несколько вырос. При этом пользователи давно требуют интерфейс, больше похожий на тот, что применяется в ОС для ноутбуков. Более того, новые iPad используют тот же чипсет M1, что применяется и в некоторых ноутбуках Apple, поэтому процесс превращения планшетов в подобие ноутбуков не должен занять слишком много усилий.

Обновлённый интерфейс iPad станет одним из главных изменений, анонс которых должен состояться на конференции. Также планируется изменение программного обеспечения для iPhone, Mac, Apple Watch и Apple TV. Изменения позволят разработчикам создавать более удобные приложения, а Apple — получать ещё большую прибыль, сейчас она зарабатывает на App Store более $20 млрд ежегодно.

В iOS 16 Apple также планирует ряд изменений, включая появление виджетов на экране блокировки, в интегрированный мессенджер добавятся новые аудио- и «социальные» функции. В macOS обновятся системные настройки, а в Apple Watch изменятся «циферблаты», будут пересмотрены фитнес-функции и режим энергосбережения — сейчас при низком заряде аккумулятора часы демонстрируют только время.

Программные изменения помогут продвигать и новое железо. Осенью компания намерена представить четыре новые модели iPhone 14, обновлённый iPad Pro, три новых Apple Watch и несколько Mac с чипсетами M2.

Хотя программное обеспечение анонсируют уже 6 июня, релиз готового ПО, вероятнее всего, состоится только осенью и будет приурочен к выходу новой электроники Apple. Тем не менее, бета-версии будут доступны разработчикам уже на следующей неделе, а тестовые бета-версии для ограниченного круга пользователей начнут распространять в следующем месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпуском Apple iPad во Вьетнаме займётся китайский производитель аккумуляторов BYD
Apple анонсировала «живые субтитры» и другие специальные возможности для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch
Apple может оснастить будущий складной iPhone или iPad цветным дисплеем E-Ink
Суд признал законность штрафа ФАС по делу Apple на $12 млн
Суд арестовал ещё 1 млрд руб. на счетах Google в РФ — теперь по искам холдинга «Москва Медиа»
Помимо Gооgle, за отсутствие локализации данных россиян оштрафуют Apple и ещё несколько компаний
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, iPhone, Операционные системы, Приложения для iOS,
Теги: apple, ipad, wwdc 2022, программное обеспечение
apple, ipad, wwdc 2022, программное обеспечение
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 76
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 35
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 32
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam
Apple сделает iPad более похожими на ноутбуки и анонсирует обновление ПО для широкого спектра устройств 23 мин.
Intel приобрела Codeplay Software, чтобы упрочнить позиции oneAPI и потеснить NVIDIA CUDA 6 ч.
Новая статья: У вас же есть VPN: как установить, запустить и играть в Diablo Immortal в России 8 ч.
ФСТЭК России сертифицировала обновление СУБД Postgres Pro 11 ч.
К списку показов на церемонии открытия Summer Game Fest 2022 присоединился супергеройский боевик Gotham Knights 11 ч.
Спустя три с половиной года после анонса новая Dragon Age наконец обзавелась окончательным названием 11 ч.
Полноценная презентация Call of Duty: Modern Warfare 2 и правда пройдёт на следующей неделе 12 ч.
Видео: почти две минуты геймплея Switch-версии гоночного экшена Wreckfest 12 ч.
Завтра библиотека Apple Arcade пополнится головоломным приключением Frogger and the Rumbling Ruins 13 ч.
Видео: трейлер стратегии Barkhan, вдохновлённой классической Dune 2000 14 ч.
Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре 26 мин.
Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования 2 ч.
К середине десятилетия Ford запустит в США производство новой модели электромобиля для коммерческого рынка 3 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 6 ч.
Тестовые кластеры будущего суперкомпьютера El Capitan производительностью 2+ Эфлопс уже попали в TOP500 9 ч.
Sapphire представила игровую видеокарту Radeon 6700 — раньше такие выпускали для майнинга 11 ч.
Новые смартфоны Infinix серий NOTE 12 и HOT 12 поступят в продажу в России 15 июня 11 ч.
HPE потеряла $126 млн в результате украинского конфликта и решила окочательно свернуть бизнес в России и Беларуси 11 ч.
Valve отложила выпуск док-станции для Steam Deck из-за дефицита компонентов 11 ч.
Motorola выпустит смартфон Moto G52 на базе Snapdragon 480+ с поддержкой 5G, дисплеем 120 Гц и камерой на 50 Мп 12 ч.