Видео: новый геймплейный трейлер The Callisto Protocol сообщил точную дату релиза хоррора

Возглавляемая создателем Dead Space Гленом Шофилдом (Glen Schofield) студия Striking Distance представила геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol. В конце ролика также «засветилась» точная дата релиза проекта — 2 декабря 2022 года.

Показанный в рамках мероприятия State of Play трейлер The Callisto Protocol демонстрирует разнообразие врагов и методов их умерщвления. Главный герой может пользоваться как большим тесаком с функцией электрошокера, так и пистолетом с большой отдачей и медленной перезарядкой. В конце ролика зрителям показали несколько зрелищных приёмов добивания с использованием элементов окружения.

События The Callisto Protocol развернутся в 2320 году. Игрокам в роли Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто (втором по размеру спутнике Юпитера) и разузнать её страшные тайны. В какой-то момент выясняется, что тюрьма кишит биофагами — опасными мутантами.

The Callisto Protocol выйдет не только на PC, PS5, Xbox Series X и S, но также на PS4 и Xbox One.