Премьера геймплея и первые скриншоты файтинга Street Fighter 6

Издатель и разработчик Capcom показал в рамках мероприятия State of Play трейлер файтинга Street Fighter 6. Всё основное внимание в ролике уделено перечислению основных режимов будущей игры.

Разработчики Street Fighter 6 собираются развлекать игроков сюжетным приключением World Tour и Battle Hub, призванным расширить общение и взаимодействие в рамках сообщества. Режимам из предыдущих частей сериала здесь тоже нашлось место.

Street Fighter 6

В грядущем файтинге будет представлена система комментариев боёв в режиме реального времени. Авторы работают с «известными талантами» из сообщества файтингов с целью включить их голоса в игру. Список известных комментаторов будет объявлен позже в этом году.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. В списке целевых платформ не оказалось Xbox One.