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Премьера геймплея и первые скриншоты файтинга Street Fighter 6

Издатель и разработчик Capcom показал в рамках мероприятия State of Play трейлер файтинга Street Fighter 6. Всё основное внимание в ролике уделено перечислению основных режимов будущей игры.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Разработчики Street Fighter 6 собираются развлекать игроков сюжетным приключением World Tour и Battle Hub, призванным расширить общение и взаимодействие в рамках сообщества. Режимам из предыдущих частей сериала здесь тоже нашлось место.

Street Fighter 6
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В грядущем файтинге будет представлена система комментариев боёв в режиме реального времени. Авторы работают с «известными талантами» из сообщества файтингов с целью включить их голоса в игру. Список известных комментаторов будет объявлен позже в этом году.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S. В списке целевых платформ не оказалось Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: street fighter 6, capcom, файтинг
street fighter 6, capcom, файтинг
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