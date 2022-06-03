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No Man’s Sky, Resident Evil Village и продолжение The Walking Dead: Saints & Sinners появятся на PlayStation VR2

Издательство Sony Interactive Entertainment в рамках июньского выпуска State of Play анонсировало, что поддержкой гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 обзаведутся три игры.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Во-первых, версию для PlayStation VR2 в обозримом будущем получит космическое приключение No Man’s Sky от студии Hello Games. С 2019 года игра уже доступна в издании для VR-шлема Sony первого поколения.

Разработчики уверяют, что мощность PlayStation 5 и PlayStation VR2 вкупе с новыми контроллерами помогут значительно повысить уровень погружения в процесс. Подробностями обещают поделиться в ближайшие месяцы.

Во-вторых, под PlayStation VR2 будет адаптирован шутер с хоррор-элементами Resident Evil Village от Capcom. Слухи о добавлении в игру VR-режима ходили ещё до её анонса.

В дебютном трейлере VR-версии Resident Evil Village показали отдельные боевые сцены. Обещают возможность совершать динамические действия: например, стрелять из оружия в одной руке, держа нож в другой.

В-третьих, на PlayStation VR2 (и PlayStation VR) появится VR-экшен с элементами выживания The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution от Skydance Interactive.

Ранее сообщалось, что Chapter 2: Retribution для PC VR и Quest 2 поступит в продажу к концу текущего года. В этот же период выйдет версия для PlayStation VR. Когда ждать игру на PS VR2, не уточняется.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Ужастик, Анонс, 3D-технологии, PlayStation,
Теги: no man’s sky, resident evil village, the walking dead: saints & sinners — chapter 2: retribution, sony interactive entertainment, state of play, vr
no man’s sky, resident evil village, the walking dead: saints & sinners — chapter 2: retribution, sony interactive entertainment, state of play, vr
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