Хорватский производитель электромобилей Rimac привлёк ещё €500 млн на своё развитие

Стремительное развитие технологий производства электромобилей способствует появлению на рынке молодых и очень амбициозных компаний. Примером может служить хорватская Rimac Group, которая в ноябре прошлого года объединилась с Bugatti и получила Porsche в качестве одного из своих крупных акционеров. В этом месяце Rimac удалось привлечь ещё €500 млн на дальнейшее развитие, и теперь капитализация компании оценивается более чем €2 млрд.

К новому раунду финансирования удалось привлечь SoftBank Vision Fund 2 и Goldman Sachs, но основатель компании Мате Римак (Mate Rimac) всё равно сохраняет за собой основную часть акций. Полученные от инвесторов средства Rimac намеревается потратить на организацию производства электрических гиперкаров, а также компонентов силовых установок для сторонних клиентов, в число которых уже входят Porsche, Hyundai, Pininfarina и Aston Martin. Построив производственный корпус в Хорватии, компания сможет наладить выпуск десятков тысяч компонентов для силовых установок электромобилей в год. Некоторым из клиентов будут поставляться почти готовые шасси для установки на них кузовов собственной разработки.

Здесь же расположится и штаб-квартира Bugatti Rimac, где будут разрабатываться гиперкары обеих марок, а также выпускаться флагманский электромобиль Rimac Nevera, обладающий мощностью 1914 л.с. и способный разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды. В течение этого года Rimac Group собирается нанять 700 новых сотрудников и открыть представительства в различных странах Европы.