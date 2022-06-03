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Российские ретейлеры отметили сокращение ассортимента электроники и техники в рознице

На фоне политики ряда зарубежных производителей, объявивших об уходе с российского рынка или приостановке деятельности в стране, продавцы электроники и бытовой техники свидетельствуют о сокращении ассортимента в торговых сетях. Не последнюю роль играют и возникшие логистические трудности, мешающие поставкам.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя сети магазинов «Холодильник.ру», первыми пострадали категории, в которых традиционно доминировали европейские, южнокорейские и американские бренды: сузился ассортимент бытовой техники, телевизоров, смартфонов. Заметнее всего сократилось предложение брендов Apple, Samsung, Bosch, Electrolux, Miele, Dyson. Сокращение ассортимента подтверждают и в других сетях. В частности, особо подчёркивается сокращение ассортимента смартфонов и планшетов Samsung и Apple.

Некоторые ретейлеры отмечают, что на смену уходящим приходят новые бренды, уже известные расширяют своё присутствие, а торговые сети предлагают больше товаров под собственными торговыми марками. По мнению экспертов, в некоторых случаях сокращение ассортимента связано с полной остановкой поставок, в других — с дефицитом комплектующих, влияющим на поставки или отсутствием возможности найти альтернативные пути для ввоза продукции.

После начала событий на Украине Соединённые Штаты ввели ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Хотя санкции формально не коснулись потребительских товаров, многие компании поспешили продемонстрировать приверженность санкционной политике, приостановив работу на российском рынке или объявив о полном уходе с рынка, другие заняли выжидательную позицию в связи с логистическими проблемами и валютными колебаниями. Ряд ограничений на экспорт в Россию наложил и Евросоюз, а также азиатские страны, следующие в русле американской политики.

По имеющимся данным, значительная часть электроники, компьютерной и бытовой техники для российского рынка выпускалась брендами в самой России, но теперь производство приходится приостанавливать из-за нехватки комплектующих, которым нельзя найти быструю замену. Ряд компаний воздержалась от прямых заявлений об уходе с отечественного рынка, но фактически саботирует производство и поставки, ссылаясь на те или иные проблемы.

По мнению экспертов, сокращение ассортимента смягчили «имеющийся у магазинов запас техники и отрицательная динамика спроса на электронику», а на освобождающиеся от западных запасов места приходят китайские и турецкие производители. Кроме того, начался параллельный импорт электроники из нейтральных стран. При этом усложнение логистических цепочек негативно влияет на конечную цену продукции — во многом из-за этого цены не меняются или растут, несмотря на падение курса доллара.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, ноутбуки и нетбуки, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, носимая электроника,
Теги: россия, санкции, электроника, ретейлер
россия, санкции, электроника, ретейлер
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