Авторы скейтерских платформеров OlliOlli выпустят роликовый шутер Rollerdrome

Издательство Private Division и разработчики из британской студии Roll7 (серия OlliOlli) в рамках июньского выпуска State of Play анонсировали роликовый шутер от третьего лица Rollerdrome.

События Rollerdrome развернутся в футуристическом мире образца 2030 года, где грань между реальностью и игрой размыта, а общество заинтересовано лишь в новом жестоком шоу — «Роллердром».

Пользователям предстоит принять участие в суровом турнире, сразить соперников, стать чемпионом и выяснить истинные намерения таинственной корпорации «Маттерхорн».

Разработчики называют Rollerdrome гибридом роликового симулятора и шутера от третьего лица: убийства восполняют здоровье, а трюки и езда по перилам и граням дают боеприпасы.

Игроки смогут доказывать своё мастерство в онлайновой таблице лидеров, а проверить пределы своей ловкости и умений предложат в режиме «Охотники за кровью», который придётся сначала разблокировать.

Кроме того, в Rollerdrome обещают напряжённый геймплей, графику в комиксовом стиле и «абсолютно оригинальный» саундтрек, объединяющий ретрозвук с современными технологиями.

Rollerdrome поступит в продажу 16 августа текущего года для PC (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. Стоимость игры в цифровом формате составит $30. Поддержка русского языка не заявлена.