Видео: геймплей медитативного приключения Season: a Letter to the Future про езду на велосипеде

Разработчики из небольшой монреальской студии Scavengers представили геймплейный трейлер своего атмосферного приключения Season: a Letter to the Future, анонсированного ещё в конце 2020 года.

В описании проекта на свежей странице блога PlayStation разработчики напомнили, что Season — это симулятор исследования окружения с ездой на велосипеде, фотографированием и ведением аудиозаметок. На путешествие выделяется один сезон, поэтому и название соответствующее.

«Высоко в горах есть деревня, защищённая от суматохи смены времен года. Никто не ушёл за целое поколение, никто до Эстель. В её мире сезон — это исторический период, эпоха. Этот сезон подходит к концу. Уезжая в неизвестность, она покидает свой дом, чтобы попытаться запечатлеть этот момент на будущее», — гласит официальное описание проекта.

Контроллер DualSense поможет игрокам глубже погрузиться в атмосферу неторопливого приключения. Так, при езде на велосипеде сопротивление в адаптивных триггерах контроллера будет изменяться в зависимости от того, поднимается ли героиня на велосипеде вверх по крутому склону или же наслаждается спуском с вершины.

Season: a Letter to the Future выйдет осенью 2022 года на PC (Steam), PS4 и PS5.