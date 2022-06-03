Изометрический экшен Tunic доберётся до консолей PlayStation в сентябре

Инди-разработчик Эндрю Шолдайс (Andrew Shouldice) и издательство Finji в рамках июньского выпуска State of Play объявили о скором расширении платформенной географии своего изометрического экшена Tunic.

Напомним, Tunic была представлена в далёком 2015 году и спустя семь лет разработки — 16 марта 2022-го — дебютировала на ПК, а также консолях Microsoft двух последних поколений.

Как стало известно, уже 27 сентября текущего года Tunic поступит в продажу для PS4 и PS5. На новейшей консоли Sony Interactive Entertainment проект получит поддержку функции «Справка по игре».

События Tunic разворачиваются в мире забытых легенд, древних сил и свирепых монстров. Игрокам в роли маленького лисёнка предстоит победить могучих боссов и раскрыть множество секретов.

Пока Tunic доступна в Steam (Windows, macOS), Game Pass (PC, Xbox), а также на Xbox One, Xbox Series X и S. Профильная пресса приняла проект тепло: на сайте агрегатора Metacritic у него от 84 до 85 %.