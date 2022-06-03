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BMW анонсировала электрическую версию компактного кроссовера X1

BMW провела полный редизайн компактного кроссовера X1 и анонсировала его электрическую версию. Новинка получила название iX1 xDrive30 — это новейший электромобиль из Баварии, он построен на платформе eDrive пятого поколения, как и BMW i4.

Источник изображений: press.bmwgroup.com

Источник изображений: press.bmwgroup.com

Все BMW X1 нового поколения будут производиться в Регенсбурге. С одной линии будут сходить бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии машины. Электромобиль iX1 xDrive30 оборудуется двумя двигателями, которые развивают мощность до 230 кВт (313 л.с.) и разгоняют его до 100 км/ч за 5,7 с.

Полезная ёмкость аккумулятора в 64,7 кВт·ч обеспечивает компактному кроссоверу 411–435 км запаса хода по стандарту WLTP. Поддерживается быстрая зарядка на 130 кВт — 10 минут такого питания хватит, чтобы проехать 120 км.

Все новые X1 управляются новой BMW Operating System 8 с голосовым помощником. Изогнутый 10,25-дюймовый экран приборной панели сочетается с 10,7-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы.

Есть подключение к сетям 5G, картографическая платформа BMW, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Присутствуют и базовые функции автопилота: адаптивный круиз-контроль и удержание полосы движения. Линейка BMW X1 дебютирует в октябре, а гибриды и электромобили выйдут к ноябрю.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: bmw, x1, электромобиль
bmw, x1, электромобиль
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