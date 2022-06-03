Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath получит первое дополнение уже 16 июня

Разработчики из Iceflake Studios совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали первое платное дополнение к своей постапокалиптической градостроительной стратегии Surviving the Aftermath. Представленный DLC называется New Alliances, он должен поступить в продажу уже 16 июня.

Аддон предложит игроку новые способы взаимодействия с сообществами Пустошей. Нужно выполнять просьбы разных общин в обмен на их лояльное отношение, что гарантирует улучшение репутации. Если помощь не оказывать, то общины непременно присоединятся к врагам игрока и получат ещё больше контроля над Пустошью.

После установки New Alliances на динамической карте мира геймеру начнут досаждать бандиты и звери. А расширенный пользовательский интерфейс позволит управлять каждой мелочью в деле объединения Пустоши.

Оказывать влияние на карту мира можно будет с помощью тайных операций. Диверсии, воровство, шпионаж и пропаганда помогут игроку улучшить репутацию, но только в случае успешного завершения задачи. На такие миссии важно отправлять опытных специалистов, ведь от их навыков зависит успешность всего мероприятия. В случае неудачи репутация в подконтрольной общине существенно снизится, а количество врагов — прибавится.

Дополнение New Alliances выходит 16 июня на РС (Steam, Epic Games Store). Оригинальная игра доступна также на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Одновременно с DLC выйдет новый набор Forgotten Tracks Radio, куда вошли два плейлиста: Easy Raider и Radiant Heart, всего 18 новых треков.