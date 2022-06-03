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Mozilla представила собственную систему машинного перевода, которую можно использовать офлайн

В рамках инициативы Bergamot компания Mozilla при участии университетов Эстонии, Чехии и Великобритании представила инструменты для машинного перевода с различных языков, работающие на локальных системах без обращения к внешним сервисам. Разработки проводились при финансовой поддержке ЕС и распространяются под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License Version 2.0).

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

Как сообщает портал OpenNET, система основана на движке bergamot-translator, имеются дополнительные инструменты для машинного обучения системы и уже подготовленные модели для 14 языков. Присутствуют модели для перевода с английского на русский и наоборот.

Движок Bergamot translator, написанный на C++, в браузерной версии «компилируется в промежуточное бинарное представление WebAssembly при помощи компилятора Emscripten». Движок «представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров». Примечательно, что для ускорения процесса машинного обучения и перевода может использоваться графический ускоритель. Известно, что фреймворк Marian применяется сервисом Microsoft Translator — он развивается преимущественно инженерами Microsoft при участии научных команд Эдинбургского и Познанского университетов.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

Пользователи получат возможность перевода в ходе заполнения онлайн-форм, будет доступна и оценка качества с отметкой сомнительных переводов. Предварительно протестировать возможности системы пока можно на специальной странице — у некоторых пользователей сервис может функционировать некорректно. Доступно и само расширение Firefox Translations, но для его использования необходим браузер Firefox.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Браузеры,
Теги: mozilla, bergamot, переводчик
mozilla, bergamot, переводчик
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