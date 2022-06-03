Индия станет для MediaTek новой точкой роста в условиях спада на китайском рынке

Вчера аналитики IDC заявили, что по итогам текущего года объёмы продаж смартфонов могут сократиться на 3,5 %, поскольку глобальное снижение спроса усугубляется соответствующими процессами на китайском рынке. Представители MediaTek в этом отношении не унывают, поскольку готовы делать ставку на индийский рынок электроники.

Как заявил в интервью телеканалу Bloomberg управляющий директор MediaTek в Индии Анку Джайн (Anku Jain), за последние пару лет потребление электронных устройств на местном рынке заметно выросло и в ближайшие годы такая тенденция должна сохраняться. Процессоры MediaTek доминируют на мировом рынке в сегменте смартфонов стоимостью до $200, в этом отношении Индия таит в себе существенный потенциал роста для бизнеса тайваньского разработчика процессоров.

Дополнительным стимулом для развития индийского рынка является расширение сетей сотовой связи, которые готовятся переходить на стандарты 5G. Помимо смартфонов, на местном рынке стабильным спросом пользуются телевизоры, процессоры для которых MediaTek тоже поставляет. После завершения пандемии, как считает представитель MediaTek, спрос на электронику в Индии продолжит расти. Будет увеличиваться и доля более дорогих процессоров данной марки на местном рынке. Сейчас в индийском представительстве MediaTek трудятся более 700 инженеров, компания намеревается расширять штат местных разработчиков. Активно углубляется сотрудничество с китайскими производителями смартфонов и другими партнёрами. Во всём мире ежегодно выпускается около 2 млрд устройств на базе процессоров MediaTek, до четверти всей выручки компания направляет на разработку и исследования.