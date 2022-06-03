3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос В NASA провели огневые испытания прототи...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В NASA провели огневые испытания прототипов ракетных двигателей для окололунной станции Gateway

В NASA сообщили, что в апреле прошли первые сквозные испытания прототипов двигателей для окололунной станции Gateway. В составе электродвигательного модуля PPE испытана как 6-кВт, так и 12-кВт двигательная установка с контролем подачи ксенона как источника тяги. Предварительные огневые испытания позволят окончательно сформировать двигательные и силовые подсистемы, а также испытать их во всех возможных режимах работы.

Испытания двинателей Aerojet Rocketdyne. Источник изображения: NASA

Испытания двигателя Aerojet Rocketdyne. Источник изображения: NASA

Окололунная обитаемая станция Gateway должна быть запущена в космос в конце 2024 года для обеспечения будущей высадки астронавтов на Луну и для обеспечения полётов к Марсу. Электродвигательный модуль PPE для станции изготавливает компания Maxar Technologies. Силовая установка модуля способна будет вырабатывать до 60 кВт энергии за счёт солнечных батарей. Корректировать орбиту и маневрировать станция будет с помощью двух электрических двигателей на эффекте Холла: 6-кВт компании Busek и 12-кВт компании Aerojet Rocketdyne. Оба прототипа двигателей в составе элементов модуля PPE успешно прошли огневые испытания.

Система станции разработки Maxar успешно контролировала как подачу ксенона в двигатели, так и подачу и регулировку электрической мощности во всём диапазоне ожидаемых мощностей двигателей. Это ещё не финальный результат. Инженеры будут дорабатывать двигательные установки по данным, полученным в ходе огневых испытаний. Это будет самая мощная электрическая двигательная установка с начала полётов человека в космос. Осталось дождаться запуска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA наметило вторую репетицию запуска лунной ракеты Artemis I на 19 июня
Японские астронавты примут участие в американской лунной программе Artemis
NASA объявило тендер на создание модуля для доставки астронавтов с орбиты на поверхность Луны
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, artemis, луна, станция, ракетный двигатель
nasa, artemis, луна, станция, ракетный двигатель
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 76
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 35
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 32
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000
В России создана система CELLS — блокчейн-альтернатива SWIFT 9 мин.
Mozilla представила собственную систему машинного перевода, которую можно использовать офлайн 14 мин.
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath получит первое дополнение уже 16 июня 52 мин.
Видео: геймплей медитативного приключения Season: a Letter to the Future про езду на велосипеде 55 мин.
Авторы скейтерских платформеров OlliOlli выпустят роликовый шутер Rollerdrome 57 мин.
Sony показала геймплей и раскрыла новые подробности VR-приключения Horizon Call of the Mountain 2 ч.
Премьера геймплея и первые скриншоты файтинга Street Fighter 6 2 ч.
No Man’s Sky, Resident Evil Village и продолжение The Walking Dead: Saints & Sinners появятся на PlayStation VR2 2 ч.
Изометрический экшен Tunic доберётся до консолей PlayStation в сентябре 2 ч.
Видео: новый геймплейный трейлер The Callisto Protocol сообщил точную дату релиза хоррора 2 ч.
Индия станет для MediaTek новой точкой роста в условиях спада на китайском рынке 45 мин.
BMW анонсировала электрическую версию компактного кроссовера X1 47 мин.
Американский стартап Ursa Major представил ракетный двигатель на замену российским РД-180 и РД-181 2 ч.
Российские ретейлеры отметили сокращение ассортимента электроники и техники в рознице 2 ч.
Хорватский производитель электромобилей Rimac привлёк ещё €500 млн на своё развитие 3 ч.
Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре 4 ч.
Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования 5 ч.
К середине десятилетия Ford запустит в США производство новой модели электромобиля для коммерческого рынка 6 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 9 ч.
Тестовые кластеры будущего суперкомпьютера El Capitan производительностью 2+ Эфлопс уже попали в TOP500 12 ч.