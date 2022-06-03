В NASA провели огневые испытания прототипов ракетных двигателей для окололунной станции Gateway

В NASA сообщили, что в апреле прошли первые сквозные испытания прототипов двигателей для окололунной станции Gateway. В составе электродвигательного модуля PPE испытана как 6-кВт, так и 12-кВт двигательная установка с контролем подачи ксенона как источника тяги. Предварительные огневые испытания позволят окончательно сформировать двигательные и силовые подсистемы, а также испытать их во всех возможных режимах работы.

Окололунная обитаемая станция Gateway должна быть запущена в космос в конце 2024 года для обеспечения будущей высадки астронавтов на Луну и для обеспечения полётов к Марсу. Электродвигательный модуль PPE для станции изготавливает компания Maxar Technologies. Силовая установка модуля способна будет вырабатывать до 60 кВт энергии за счёт солнечных батарей. Корректировать орбиту и маневрировать станция будет с помощью двух электрических двигателей на эффекте Холла: 6-кВт компании Busek и 12-кВт компании Aerojet Rocketdyne. Оба прототипа двигателей в составе элементов модуля PPE успешно прошли огневые испытания.

Система станции разработки Maxar успешно контролировала как подачу ксенона в двигатели, так и подачу и регулировку электрической мощности во всём диапазоне ожидаемых мощностей двигателей. Это ещё не финальный результат. Инженеры будут дорабатывать двигательные установки по данным, полученным в ходе огневых испытаний. Это будет самая мощная электрическая двигательная установка с начала полётов человека в космос. Осталось дождаться запуска.